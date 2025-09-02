Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

‘डिग्री’ और ‘मार्कशीट’ के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, नई व्यवस्था शुरु

MP News: पहले चरण में करीब 8 लाख विद्यार्थियों का शैक्षणिक डेटा डिजिटलीकृत किया जा रहा है....

इंदौर

Astha Awasthi

Sep 02, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अब पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर पूरी तरह डिजिटल युग में कदम रख रहा है। विवि ने अपने 50 साल पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने का अभियान शुरू किया है। यानी 1970 से लेकर 2020 तक पासआउट लाखों विद्यार्थियों की डिग्रियां और मार्कशीट अब धूल खाती अलमारियों में नहीं, बल्कि एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी।

पहले चरण में करीब 8 लाख विद्यार्थी

इस परियोजना के पहले चरण में करीब 8 लाख विद्यार्थियों का शैक्षणिक डेटा डिजिटलीकृत किया जा रहा है। इसके लिए विवि ने आइटी कंपनी को काम सौंपा है। खास बात यह है कि संवेदनशील और गोपनीय रिकॉर्ड को बाहर न भेजकर कंपनी ने विवि के नालंदा परिसर में ही अस्थायी दफ्तर बना लिया है।

ये भी पढ़ें

संभलकर: 1-2-3-4 सितंबर को 23 जिलों में होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’, Imd की चेतावनी
इंदौर
heavy rain in 23 districts on 1-2-3-4 September

80 हजार का डेटा पहले ही ऑनलाइन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विवि को रिकॉर्ड डिजिटल करने के निर्देश दिए थे। डीएवीवी ने पिछले साल यूजी अंतिम वर्ष के करीब 80 हजार विद्यार्थियों का डेटा ऑनलाइन किया।

डिजिटलीकरण पूरा होने के बाद विद्यार्थियों को उनकी डिग्री और मार्कशीट डिजीलॉकर से तत्काल उपलब्ध होगी। काम के लिए आइटी कंपनी को दो साल का समय दिया है। डीएवीवी के पास 50 साल का डिजिटल डेटा बैंक होगा। - डॉ. प्रज्वल खरे, कुलसचिव, डीएवीवी

सीधे डिजीलॉकर से जुड़ेंगे दस्तावेज

डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। अब उनकी अंकसूचियां और डिग्रियां डिजीलॉकर से लिंक होंगी। इसका फायदा होगा कि किसी भी सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा संस्थान या विदेश में एडमिशन के लिए विद्यार्थियों को तुरंत प्रमाणपत्र मिल सकेगा। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी सहित सभी प्रमुख कोर्स का डेटा इसमें शामिल होगा।

ये भी पढ़ें

‘झांसी से धौलपुर’ तक बिछेगी चौथी रेल लाइन, ये 22 स्टेशन होंगे कवर
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 11:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘डिग्री’ और ‘मार्कशीट’ के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, नई व्यवस्था शुरु

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट