‘डिग्री’ और ‘मार्कशीट’ के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, नई व्यवस्था शुरु

MP News: इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अब पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर पूरी तरह डिजिटल युग में कदम रख रहा है। विवि ने अपने 50 साल पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने का अभियान शुरू किया है। यानी 1970 से लेकर 2020 तक पासआउट लाखों विद्यार्थियों की डिग्रियां और मार्कशीट अब धूल खाती अलमारियों में नहीं, बल्कि एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी।