मिल सकती है सहमति, एमपी में इस जिले के एयरपोर्ट पर खुलेगा ‘इंटरनेशनल गेट’ !

Indore Airport
MP News: एमपी के इंदौर शहर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से शुरू हुए विंटर शेड्यूल में 6 नई घरेलू फ्लाइट शुरू हुई, लेकिन एक भी नई इंटरनेशनल उड़ान नहीं मिली। अब आने वाले समर शेड्यूल में फिर से आस जगी है। मालूम हो दुबई, थाइलैंड और सिंगापुर की डिमांड बहुत है। शहर से एकमात्र शारजाह इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन होता है। इससे पहले दुबई के लिए फ्लाइट थी, जिसे बंद कर दिया गया।
तीन साल से थाइलैंड और सिंगापुर के लिए डिमांड है तो दुबई फ्लाइट फिर से शुरू करने की मांग है। कई बार जनप्रतिनिधि और एयरपोर्ट प्रबंधन इनकी शुरुआत को लेकर पहल कर चुका है। इन रूट की उड़ानें शुरू होने पर वहां कई देशों की कनेक्टिविटी इंदौर को मिलती है। वर्तमान में मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से इन देशों के लिए जाना पड़ता है। यह महंगा होने के साथ समय भी ज्यादा लगता है।
थाइलैंड, दुबई और सिंगापुर की मांग को देखते हुए एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्रबंधन को हमने डिमांड भेजी है। इसके लिए सर्वे भी हो चुका है। इससे इंदौर के टूरिज्म को फायदा होगा। समर शेड्यूल में ये उड़ानें मिल सकती हैं।- हेमेन्द्र जादौन, अध्यक्ष, ट्रेवल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एमपी-सीजी
अक्टूबर में एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी की बैठक में पता चला था कि एक एयरलाइंस ने इन रूट्स को लेकर सर्वे किया था। इसमें बैंकॉक, दुबई और सिंगापुर की फ्लाइट की मांग आई थी। सांसद शंकर लालवानी, अधिकारियों और समिति के सदस्यों ने आश्वासन दिया था कि फ्लाइट शुरू हो जाएगी, लेकिन विंटर शेड्यूल में ये उड़ानें नहीं मिली। अप्रेल में समर शेड्यूल लागू होगा, इसके पहले मार्च में रनवे का काम पूरा हो जाएगा जिससे एयरपोर्ट 24 घंटे चालू रहेगा। इतना ही नहीं पुराना टर्मिनल भी नए रूप में शुरू हो जाएगा जिससे उड़ानें बढ़ने पर सुविधाएं भी मिल जाएंगी।
