मिल सकती है सहमति, एमपी में इस जिले के एयरपोर्ट पर खुलेगा ‘इंटरनेशनल गेट’ !

अक्टूबर में एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी की बैठक में पता चला था कि एक एयरलाइंस ने इन रूट्स को लेकर सर्वे किया था। इसमें बैंकॉक, दुबई और सिंगापुर की फ्लाइट की मांग आई थी। सांसद शंकर लालवानी, अधिकारियों और समिति के सदस्यों ने आश्वासन दिया था कि फ्लाइट शुरू हो जाएगी, लेकिन विंटर शेड्यूल में ये उड़ानें नहीं मिली। अप्रेल में समर शेड्यूल लागू होगा, इसके पहले मार्च में रनवे का काम पूरा हो जाएगा जिससे एयरपोर्ट 24 घंटे चालू रहेगा। इतना ही नहीं पुराना टर्मिनल भी नए रूप में शुरू हो जाएगा जिससे उड़ानें बढ़ने पर सुविधाएं भी मिल जाएंगी।