इंदौर

एमपी में युवती ने सड़क पर फर्राटे से बाइक दौड़ाते ऐसे खतरनाक स्टंट किए कि दंग रह गए लोग…

Indore- यूं तो देश में लड़कियां अब कार, बस, ट्रक, ट्रेन सब चला रहीं हैं, प्लेन भी उड़ा रहीं हैं। दोपहिया वाहन तो शहर की प्राय: हर लड़की के पास है पर अभी भी वे बाइक से कुछ परहेज रखती हैं।

इंदौर

image

deepak deewan

Oct 21, 2025

Indore- यूं तो देश में लड़कियां अब कार, बस, ट्रक, ट्रेन सब चला रहीं हैं, प्लेन भी उड़ा रहीं हैं। दोपहिया वाहन तो शहर की प्राय: हर लड़की के पास है पर अभी भी वे बाइक से कुछ परहेज रखती हैं। स्कूटी, स्कूटर को युवतियां सरपट दौड़ाती नजर आती हैं पर बाइक अभी भी इक्की दुक्की लड़कियां ही चलाती दिखती हैं। ऐसे में इंदौर में एक युवती ने जबर्दस्त कमाल दिखाया। उसने शहर में फर्राटे से बाइक दौड़ाई। इतना ही नहीं, सरपट भागती बाइक पर स्टंट भी किए। स्पीड से दौड़ती बाइक पर युवती को खतरनाक स्टंट करते देख लोग हैरान रह गए। हालांकि युवती की यह स्टंटबाजी उसे महंगी पड़ सकती है। उसने रील बनाई थी जोकि वायरल हो गई। अब पुलिस उसकी तलाश करने में जुट गई है।

इंदौर में एक लड़की ने रफ्तार भरती बाइक पर गजब के करतब दिखाए। जींस और टी शर्ट पहनी युवती ने सरपट दौड़ती बाइक पर खतरनाक स्टंट किए। तेज रफ्तार बाइक हाथ छोड़कर चलाई।

बाइक पर स्टंटबाजी की रील बनाई

युवती ने बाइक पर अपनी स्टंटबाजी की बाकायदा रील बनाई। रील के बैकग्राउंड में ‘गुल बत्ती कमरे की हो जाए तो…’ गीत बज रहा है। यह रील वायरल हो गई जिससे युवती पुलिस की नजरों में आ गई है।

दरअसल बाइक चलाते हुए युवती ने ट्रैफिक नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई। यहां तक कि सिर में हेलमेट तक नहीं पहना।
ऐसे में स्टंटबाज युवती के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल वीडियो के आधार पर युवती की तलाश में जुट गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

Published on:

21 Oct 2025 06:13 pm

