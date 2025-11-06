नहीं दी जानकारी…3 घंटा देरी से गई ‘गोवा-पुणे’ फ्लाइट, मचा जमकर हंगामा

बेंगलूरु, मुंबई उड़ान भी एक घंटा देरी से गई। रायपुर की फ्लाइट 2 घंटा लेट साढ़े सात बजे गई। इंडिगो विमान की इंदौर से मुंबई की फ्लाइट डेढ़ घंटा देरी से दोपहर 1.26 बजे इंदौर पहुंची। शाम की मुंबई फ्लाइट भी डेढ़ घंटा देरी से 6.12 बजे इंदौर आई। प्रबंधन के अनुसार ऑपरेशनल कारणों के कारण उड़ान देरी से संचालित हुई है। कुछ समय में फिर से फ्लाइट ने आना-जाना किया।