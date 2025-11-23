एमपी में लैंड पूलिंग एक्ट पर सरकारी आदेश को चुनौती, किसानों ने उठाया बड़ा कदम

अभिभाषक विजय आसुदानी ने बताया कि सिंहस्थ क्षेत्र को लेकर पूर्व में प्रावधान था कि सरकार द्वारा चिन्हित जमीन लेकर मेले के समय तैयारी की जाती थी। मेला समाप्त होने के बाद वापस जमीन पर काबिज होकर किसान फसलें लेते थे। इस जमीन पर केवल सिंहस्थ के दौरान अस्थायी निर्माण होता था। पिछले दिनों सरकार ने नई लैंड पुलिंग योजना लागू की है। इसमें मेला क्षेत्र की जमीनों का सरकार अधिग्रहण करने जा रही है। इस योजना में सरकार ने नियम बनाया है कि जमीनों का अधिग्रहण करने के साथ ही किसानों की 50 फीसदी जमीन मिलेगी। अधिग्रहित जमीन पर परमानेंट निर्माण की अनुमति रहेगी। किसान इसका विरोध कर रहे हैं।