Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

एमपी में लैंड पूलिंग एक्ट पर सरकारी आदेश को चुनौती, किसानों ने उठाया बड़ा कदम

Land Pooling Act - संशोधित नोटिफिकेशन के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट में किसानों ने याचिका दायर की

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Nov 23, 2025

Land Pooling Act

Land Pooling Act - demo Pic

Land Pooling Act - एमपी में लैंड पूलिंग एक्ट पर सरकार और किसानों की रस्साकशी बरकरार है। इसके अंतर्गत उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र की जमीनों का अधिग्रहण किया जाना था। किसानों के जबर्दस्त विरोध के बाद सरकार ने अपने कदम पीछे खींचते हुए इसमें संशोधन कर दिया। हालांकि किसान इससे संतुष्ट नहीं हैं और स्थायी निर्माण पर आपत्ति जता रहे हैं। किसानों ने बड़ा कदम उठाते हुए इस संबंध में सरकारी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लैंड पूलिंग एक्ट के खिलाफ 26 किसानों की ओर से इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने सुनवाई की, लेकिन उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से किसी के पेश नहीं होने पर याचिका की प्रति सोमवार तक देने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

अभिभाषक विजय आसुदानी ने बताया कि सिंहस्थ क्षेत्र को लेकर पूर्व में प्रावधान था कि सरकार द्वारा चिन्हित जमीन लेकर मेले के समय तैयारी की जाती थी। मेला समाप्त होने के बाद वापस जमीन पर काबिज होकर किसान फसलें लेते थे। इस जमीन पर केवल सिंहस्थ के दौरान अस्थायी निर्माण होता था। पिछले दिनों सरकार ने नई लैंड पुलिंग योजना लागू की है। इसमें मेला क्षेत्र की जमीनों का सरकार अधिग्रहण करने जा रही है। इस योजना में सरकार ने नियम बनाया है कि जमीनों का अधिग्रहण करने के साथ ही किसानों की 50 फीसदी जमीन मिलेगी। अधिग्रहित जमीन पर परमानेंट निर्माण की अनुमति रहेगी। किसान इसका विरोध कर रहे हैं।

पिछले दिनों मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस योजना को वापस लेने की घोषणा की थी, लेकिन संशोधित नोटिफिकेशन में कई खामियां थीं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरी परियोजना के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। साथ ही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया गया है।

उज्जैन विकास प्राधिकरण की कैविएट

मामले में विरोध की स्थिति को देखते हुए उज्जैन विकास प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में कैविएट याचिका दायर की थी। इसके चलते कोर्ट ने उज्जैन विकास प्राधिकरण को भी सुनवाई का अवसर दिया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Nov 2025 07:42 pm

Published on:

23 Nov 2025 07:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में लैंड पूलिंग एक्ट पर सरकारी आदेश को चुनौती, किसानों ने उठाया बड़ा कदम

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नई नियुक्ति से बढ़ी सरगर्मी, बड़े पदों पर इस क्षेत्र के नेताओं को मिली है बड़ी जिम्मेदारी

Congress
इंदौर

भीषण सड़क हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत, लिफ्ट लेकर बैठा किशोर गंभीर

Road Accident
इंदौर

Delhi Blast: अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बुलडोजर एक्शन पर ‘स्टे’

Delhi Blast Accused Al Falah University Chairman Jawad Siddiqui
इंदौर

अब 16 कोच के साथ दौड़ेगी इंदौर-नागपुर वंदे भारत ट्रेन, जाने कब मिलेगी नई सुविधा

Indore nagpur vande bharat train
इंदौर

एमपी से महाराष्ट्र जा रहे ट्रक चालक सावधान, कहीं आपके साथ न हो जाए लूट, लुटेरे खुद को बता रहे पुलिस

Truck Drivers Beware
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.