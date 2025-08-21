Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

रेस लगा रही स्कूल बस ने बरपाया कहर, भीषण हादसे में दो की मौत

Indore Accident: इंदौर में स्कूल बसों की रेस ने बरपाया कहर, तेज रफ्तार में रोड किनारे खड़ी कार से टकराई, फिर एक और कार, इसके बाद चपेट में आए कई वाहन, रेस के शौक ने ले ली दो की जान...

इंदौर

Sanjana Kumar

Aug 21, 2025

Indore Road Accident
Indore Road Accident: मौके पर खड़ी बस और जमा भीड़। इनसेट- मृतक। (फोटो: पत्रिका)

Indore Accident: मल्हारगंज थाना क्षेत्र के गणेशगंज में बुधवार शाम मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की बस ने स्कूल से घर जा रही 12वीं की छात्रा और मां की दवाई लेने निकले इंजीनियर को रौंद दिया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। दो छात्राएं और एक ऑटो चालक गंभीर घायल हो गए। बस चालक जीवन पिता भेरू सिंह ठाकुर फरार हो गया। बाद में किशनगंज थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया। पुलिस ने बस एमपी 04 वायजे 5064 को जब्त कर लिया है। आरोप है कि चालक नशे में था। 120 की स्पीड में बस चला रहा था।

बस से किनारे खड़ी कार को लगी टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम 4 बजे बस अंतिम चौराहे से बड़ा गणपति चौराहे की ओर जा रही थी। शहर के गणेशगंज क्षेत्र में अचानक बस ने रोड किनारे खड़ी कार को टक्कर मारी। इससे पहले कोई समझ पाता, बस ने दूसरी खड़ी कार को भी टक्कर मार दी। कई फीट घसीटते ले गई। बस चालक ने आगे जाकर ऑटो रिक्शा, साइकिल व स्कूटर सवारों को चपेट में ले लिया। हादसे में 12वीं की छात्रा मानसी (17) पिता अजय श्रीवास और इंजीनियर एकांश (32) पिता सुशील पंड्या की मौत हो गई। ऑटो चालक और क्लॉथ मार्केट कन्या स्कूल की 12वीं की छात्रा सुहानी राठौर (16), खुशी (16) घायल हो गईं।

रेस लगा रही थीं बसें

मौके पर पहुंचे डॉक्टर राकेश वर्मा ने बताया कि सुबह भी चालक बहुत तेजी से बस दौड़ा रहा था। कॉलेज की दो बसें आपस में एक-दूसरे से रेस लगा रही थीं। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी इसकी पुष्टि की।

Published on:

21 Aug 2025 08:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / रेस लगा रही स्कूल बस ने बरपाया कहर, भीषण हादसे में दो की मौत

