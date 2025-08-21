रेस लगा रही स्कूल बस ने बरपाया कहर, भीषण हादसे में दो की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम 4 बजे बस अंतिम चौराहे से बड़ा गणपति चौराहे की ओर जा रही थी। शहर के गणेशगंज क्षेत्र में अचानक बस ने रोड किनारे खड़ी कार को टक्कर मारी। इससे पहले कोई समझ पाता, बस ने दूसरी खड़ी कार को भी टक्कर मार दी। कई फीट घसीटते ले गई। बस चालक ने आगे जाकर ऑटो रिक्शा, साइकिल व स्कूटर सवारों को चपेट में ले लिया। हादसे में 12वीं की छात्रा मानसी (17) पिता अजय श्रीवास और इंजीनियर एकांश (32) पिता सुशील पंड्या की मौत हो गई। ऑटो चालक और क्लॉथ मार्केट कन्या स्कूल की 12वीं की छात्रा सुहानी राठौर (16), खुशी (16) घायल हो गईं।