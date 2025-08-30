‘ताबड़तोड़ बारिश’..पंडाल सहित बही गणेश प्रतिमा, कार भी बही, देखें वीडियो

Heavy rain: मध्यप्रदेश में कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। इंदौर में भी शुक्रवार के बाद शनिवार को जमकर बारिश हुई है जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए और कई घरों में बारिश का पानी भर गया। शहर के प्रजापत नगर में तो बारिश के कारण सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि यहां एक गणेश पंडाल व कार बह गए। गणेश पंडाल व कार के बहने का वीडियो भी सामने आया है।
देखें वीडियो-
इंदौर में शनिवार को हुई बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। ताबड़तोड़ बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। शहर के प्रजापत नगर के दो वीडियो सामने आए हैं जिनमें बारिश के कारण गलियों से पानी तेज बहाव से बहता दिख रहा है। यहां पानी के तेज बहाव की जद में एक गणेश पंडाल भी आ गया और गणेश प्रतिमा के साथ ही साउंड सिस्टम को अपने साथ बहा ले गया। इतना ही उसी जगह एक कार भी बह गई। इस कार में लोग सवार थे जिन्हें किसी तरह लोगों ने सुरक्षित बचा लिया।
मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, बड़वानी, धार जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।