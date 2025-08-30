‘ताबड़तोड़ बारिश’..पंडाल सहित बही गणेश प्रतिमा, कार भी बही, देखें वीडियो

इंदौर में शनिवार को हुई बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। ताबड़तोड़ बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। शहर के प्रजापत नगर के दो वीडियो सामने आए हैं जिनमें बारिश के कारण गलियों से पानी तेज बहाव से बहता दिख रहा है। यहां पानी के तेज बहाव की जद में एक गणेश पंडाल भी आ गया और गणेश प्रतिमा के साथ ही साउंड सिस्टम को अपने साथ बहा ले गया। इतना ही उसी जगह एक कार भी बह गई। इस कार में लोग सवार थे जिन्हें किसी तरह लोगों ने सुरक्षित बचा लिया।