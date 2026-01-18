भाई सरकारी नौकरी में फिर भी बहन अनुकंपा नियुक्ति की हकदार, बशर्ते..हाईकोर्ट का फैसला

देवास की रहने वाली मनीषा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उसने बताया था कि उसके पिता बैंक नोट प्रेस देवास में सीनियर चेकर थे। सेवा अवधि के दौरान ही पिता का निधन हो गया था, पिता की मौत के बाद मां भी निधन हो गया इस तरह से वो पूरी तरह से निराश्रित हो गई थी। शैक्षणिक योग्यता और विभागीय सत्यापन के बाद जनवरी 2025 में उसे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के पद पर देवास नोट प्रेस में अनुकंपा नियुक्ति मिली। लेकिन नियुक्ति के करीब चार महीने बाद ही मई 2025 में उन्हें एक नोटिस विभाग की ओर से भेजा गया जिसमें आरोप लगाया कि आपके (मनीषा) के द्वारा ये जानकारी छिपाई गई है कि उसका भाई पहले से पुलिस विभाग में पदस्थ है। मनीषा ने इसका जवाब भी दिया और बताया कि बड़ा भाई साल 2013 से पुलिस में है और अपने परिवार के साथ अलग रहता है। वो न तो पिता पर आश्रित था और न ही पिता की मौत के बाद उसकी जिम्मेदारी उठा रहा है। लेकिन इसके बावजूद विभाग ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया।