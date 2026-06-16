’11 साल की मेहनत रंग ले आई…’ एमपी में एक साथ ‘असिस्टेंट प्रोफेसर’ बने पति-पत्नी

MP Public Service Commission: कठिन दौर केवल हौसलों की परीक्षा लेने आता है और जो हार नहीं मानते, सफलता अंततः उन्हीं के कदम चूमती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है झिरन्या मुख्यालय के बलराम नागर और उनकी पत्नी रानी ने। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के घोषित परिणामों में दोनों का एक साथ असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन हुआ है। यह सफलता केवल एक नौकरी पाने की कहानी नहीं, बल्कि 11 वर्षों के संघर्ष, धैर्य और अटूट विश्वास की प्रेरक गाथा है।