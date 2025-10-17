महिला विश्व कप: 19 को इंग्लैंड से मैच, ‘ससुराल’ में स्मृति मंधाना लगाएंगी चौके-छक्के

ICC Women World Cup (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
ICC Women World Cup: इंदौर के होलकर स्टेडियम में 19 अक्टूबर को महिला विश्व कप क्रिकेट का महत्वपूर्ण मैच होगा, जिसमें भारत और इंग्लैंड की टीमें भिड़ेंगी। मैच अहम इसलिए भी है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका अंकों में भारत से ऊपर है, जबकि न्यूजीलैंड भी करीब ही है। भारत की चौथे नंबर की स्थिति को देखते हुए टीम को केवल जीत की दरकार है और इसमें बड़ा दारोमदार भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना(Smriti Mandhana) पर है। यह गौरव की बात है कि स्मृति 'इंदौर की बहू' हैं। वह इंदौरी संगीतकार व डायरेक्टर पलाश मुछाल के साथ पिछले छह साल से रिलेशनशिप में हैं। पलाश मूलत: इंदौरी हैं। अभी स्मृति अच्छी लय से बैटिंग कर रही हैं, जिससे संभावना है कि वे अपने 'ससुराल' इंदौर में कोई बड़ा रेकॉर्ड भी बना दे।
पलक मुछाल के भाई पलाश मुंबई में कई फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं और कई फिल्मों में संगीत भी दिया है। सबसे पहले स्मृति और पलाश के बीच 2019 में रिलेशनशिप ओपन हुई थी। इसके बाद वो कई बार साथ में दिखे और परिवार के बीच खुशियों के पल भी बिताए। दोनों एक-दूसरे के कॅरियर में सहयोग करते हैं, साथ ही एक-दूसरे का जन्मदिन भी साथ में मनाते हैं।
पलाश अक्सर स्मृति के मैच देखने स्टेडियम जाते हैं। इस बार भी संभवत: इंदौर में पलाश और उनकी मां सहित पूरा परिवार यह मैच देखने आ रहा है। पलाश की आरंभिक शिक्षा इंदौर में ही हुई है और उन्होंने यहीं के एक कॉलेज से बीकॉम किया है। वर्तमान में मुंबई में रह रहे हैं। इस लिहाज से स्मृति इंदौरी बहू है। जिन लोगों को इस बारे में मालूम है, वे रोमांचित हैं, वहीं दूसरे भी स्मृति की बल्लेबाजी के दीवाने हैं।
हाल ही में स्मृति(Smriti Mandhana) को आइसीसी ने प्लेयर ऑफ मंथ के खिताब से नवाजा है। भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास में मंधाना पहली प्लेयर हैं, जिन्होंने इस अवॉर्ड को दूसरी बार अपने नाम किया है। सितंबर महीने में खेले चार वनडे मैचों में मंधाना ने 77 की बेमिसाल औसत से खेलते हुए 308 रन ठोके थे और उनका स्ट्राइक रेट भी 135 का रहा था। तीसरे एक दिवसीय मैच में स्मृति ने तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हुए महिला वनडे इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी लगाई थी। उन्होंने अपना शतक महज 50 गेंदों में पूरा किया था। वह प्लेयर ऑफ सीरीज रही थीं। वनडे फॉर्मेट में मंधाना सर्वाधिक शतक लगाने की लिस्ट में मेग लेनिंग के साथ नंबर एक पर काबिज हैं।
अभी सभी टीमों के चार-चार मैच हुए हैं। न्यूजीलैंड भारत से एक अंक नीचे है। हालांकि, औसत में भारत ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार इंदौर में जीत से ही आगे के समीकरण तय होंगे। शुक्रवार को साउथ अफ्रीका और शनिवार को न्यूजीलैंड के मैच है। अगर वो इनमें जीत हासिल करता है तो भारत से काफी ऊपर हो जाएगा। इस लिहाज से इंदौर में इंग्लैंड से होने वाला मैच काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोलंबो में हुए मैच में पाकिस्तान से इंग्लैंड हारते-हारते बचा है। इससे भारत का हौंसला जरूर बुलंद हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया था। अगर बरसात नहीं आती तो इंग्लैंड की हार तय थी। इस हार से भारत को फायदा होता।
महिला वनडे वर्ल्ड कप में स्मृति मंधाना अब तक अच्छी लय में हैं। आरंभिक चार मैचों में मंधाना के बल्ले से 33 की एवरेज और 95 के स्ट्राइक रेट से 134 रन निकले हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्मृति ने टीम इंडिया को 330 रनों के स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस मैच में स्मृति ने 66 गेंदों रन 80 रन की शानदार पारी खेली थी। बावजूद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 3 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि स्मृति से ज्यादा रन प्रतिका रावल, रूमा घोष और हरलीन देओल ने बनाए हैं।
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने अब तक कुल 4 मैच खेले हैं, जिसमें से टीम को 2 में जीत तो इतने ही मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा है। भारतीय टीम वर्तमान में ग्रुप ए में चार अंक के साथ चौथे स्थान पर है। भारत को आस्ट्रेलिया और साऊथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा है। वर्तमान टेबल में इंग्लैंड व आस्ट्रेलिया 7-7 अंकों के साथ पहले नंबर पर हैं तो साउथ अफ्रीका छह अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
