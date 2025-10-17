महिला विश्व कप: 19 को इंग्लैंड से मैच, ‘ससुराल’ में स्मृति मंधाना लगाएंगी चौके-छक्के

ICC Women World Cup: इंदौर के होलकर स्टेडियम में 19 अक्टूबर को महिला विश्व कप क्रिकेट का महत्वपूर्ण मैच होगा, जिसमें भारत और इंग्लैंड की टीमें भिड़ेंगी। मैच अहम इसलिए भी है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका अंकों में भारत से ऊपर है, जबकि न्यूजीलैंड भी करीब ही है। भारत की चौथे नंबर की स्थिति को देखते हुए टीम को केवल जीत की दरकार है और इसमें बड़ा दारोमदार भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना(Smriti Mandhana) पर है। यह गौरव की बात है कि स्मृति 'इंदौर की बहू' हैं। वह इंदौरी संगीतकार व डायरेक्टर पलाश मुछाल के साथ पिछले छह साल से रिलेशनशिप में हैं। पलाश मूलत: इंदौरी हैं। अभी स्मृति अच्छी लय से बैटिंग कर रही हैं, जिससे संभावना है कि वे अपने 'ससुराल' इंदौर में कोई बड़ा रेकॉर्ड भी बना दे।