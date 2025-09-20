एमपी में अतिभारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी, 23 सितंबर तक मानसून का तांडव शुरू

IMD Heavy Rain Alert: भारतीय मौसम विभाग, इंदौर (IMD Indore) ने शुक्रवार, 20 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए भारी से अतिभारी बारिश, बिजली गिरने, बादल गरजने के साथ ही आंधी-तूफान की चेतावनियां जारी की हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।