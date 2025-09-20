Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

एमपी में अतिभारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी, 23 सितंबर तक मानसून का तांडव शुरू

IMD heavy Rain Alert:: एमपी में मानसून का कहर, मौसम विभाग ने अभी-अभी जारी किया भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट, 30 जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

इंदौर

Sanjana Kumar

Sep 20, 2025

IMD Issues red Alert for heavy rainfall in MP 30 districts
IMD Issues red Alert for heavy rainfall in MP 30 districts

IMD Heavy Rain Alert: भारतीय मौसम विभाग, इंदौर (IMD Indore) ने शुक्रवार, 20 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए भारी से अतिभारी बारिश, बिजली गिरने, बादल गरजने के साथ ही आंधी-तूफान की चेतावनियां जारी की हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 6 दिन कैसा रहेगा मौसम

पश्चिमी मध्य प्रदेश (West Madhya Pradesh)

20–23 सितंबर: भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना।

24–25 सितंबर: कोई चेतावनी नहीं।

26 सितंबर: कोई चेतावनी नहीं।

IMD Issues Heavy Rain Alert in MP(फोटो : सोशल मीडिया)

पूर्वी मध्य प्रदेश (East Madhya Pradesh)

20–23 सितंबर: आंधी-तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना।

24–25 सितंबर: कोई चेतावनी नहीं।

26 सितंबर: कोई चेतावनी नहीं।

इन जिलों में रेड अलर्ट (Heavy Rains Wreak Havoc)

IMD ने एमपी के सात जिलों के लिए अतिभारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, शिवपुरी जिला शामिल है। इसके अलावा मौसम विभाग ने प्रदेश के 36 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

IMD Issues Red Alert for Heavy Rain in MP(फोेटो: सोशल मीडिया)

प्रभावित जिलों के लिए एडवायजरी जारी

रेड अलर्ट वाले जिले (Heavy Rains Wreak Havoc): इन जिलों में अत्यधिक भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने, खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

यलो अलर्ट वाले जिले: इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के नागरिकों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

20 Sept 2025 04:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में अतिभारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी, 23 सितंबर तक मानसून का तांडव शुरू

