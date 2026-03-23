इंदौर एयरपोर्ट का ‘600 करोड़’ से होगा विस्तार, 150 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण

वर्तमान में एयरपोर्ट करीब 729 एकड़ में फैला है और तेजी से बढ़ती फ्लाइट व यात्रियों के चलते अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच चुका है। वर्ष 2025 में यहां से 43 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया जो मौजूदा संसाधनों पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है। इसी को देखते हुए प्रबंधन ने पुराने टर्मिनल को एटीआर विमानों के लिए तैयार किया है, जिसका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार विस्तार के बाद पहले चरण में वार्षिक यात्री क्षमता 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जाएगी। वहीं अंतिम चरण में इसे बढ़ाकर 2.5 करोड़ यात्रियों तक ले जाने की योजना है।