BJP: कार्यकारिणी की घोषणा, नए नामों ने चौंकाया, इन्हें मंत्री बनाने पर उठ रहे सवाल

भाजपा नगर कार्यकारिणी(MP BJP) में तुलसी सिलावट समर्थक अजय शर्मा को मंत्री बनाया गया। मंत्री पद में स्वाति काशिद का नाम है। समाजसेवा में सक्रियता के चलते मंत्री बनाने का दावा है। स्वाति परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के युवराज उस्ताद की पत्नी हैं। युवराज पर दो हत्या के आरोप रहे हैं। 2020 में रासुका की कार्रवाई भी हुई है। वह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला गुट से जुड़ा है। पिछले निगम चुनाव में भाजपा ने स्वाति को वार्ड 56 से पार्षद का टिकट दिया था, लेकिन विरोध हुआ तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने टिकट वापस लेकर गजानंद गावड़े को दे दिया। 2022 में भाजपा ने यह कदम उठाया था, अब फिर मंत्री पद देने पर सवाल उठ रहे हैं।