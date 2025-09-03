Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

बॉली घूमने गया था कपल, होटल के रूम में हसबैंड की मौत

MP News: निजी डॉक्टर ने कारोबारी की जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब परिवार के सदस्य शव लेकर इंदौर आएंगे।

इंदौर

Astha Awasthi

Sep 03, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी में इंदौर के कारोबारी की इंडोनेशिया के बाली में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। घटना का पता तब चला जब पत्नी उन्हें सुबह उठाने पहुंची। शरीर में कोई हलचल नहीं होने पर पत्नी ने होटल स्टाफ से मदद मांगी। होटल से हॉस्पिटल दूर था। इस वजह से पास के निजी डॉक्टर ने कारोबारी की जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब परिवार के सदस्य शव लेकर इंदौर आएंगे।

पत्नी सोची- गहरी नींद में है....

परिवार के सुदीप बड़जात्या ने बताया, उज्ज्वल बड़जात्या निवासी डायमंड कॉलोनी इंदौर अपनी पत्नी नेहल के साथ कुछ दिन पहले बाली, इंडोनेशिया घूमने गए थे। 1 सितंबर को वे जिली आइलैंड के होटल में रुके थे। सुबह उज्ज्वल सो रहे थे। पत्नी ने सोचा कि गहरी नींद में हैं।

ये भी पढ़ें

संभलकर: 1-2-3-4 सितंबर को 23 जिलों में होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’, Imd की चेतावनी
इंदौर
heavy rain in 23 districts on 1-2-3-4 September

काफी देर शरीर में हलचल नहीं होने पर पत्नी ने होटल स्टाफ से मदद मांगी। बताया गया कि होटल से हॉस्पिटल दूर था। पास रहने वाले कोई डॉक्टर मदद के लिए आए। उन्होंने जांच कर मृत घोषित कर दिया। संभवत: नींद में कार्डियक अरेस्ट से जान गई है। परिवार के चार सदस्य इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। दूतावास की मदद से शव लाने की तैयारी है। बुधवार शाम तक शव इंदौर आएगा। गमगीन परिजन ने बताया कि उज्ज्वल परिवार के इकलौते बेटे थे। बीते दिसंबर माह में उनकी शादी हुई थी।

ये भी पढ़ें

‘झांसी से धौलपुर’ तक बिछेगी चौथी रेल लाइन, ये 22 स्टेशन होंगे कवर
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 01:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / बॉली घूमने गया था कपल, होटल के रूम में हसबैंड की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट