बॉली घूमने गया था कपल, होटल के रूम में हसबैंड की मौत

MP News: एमपी में इंदौर के कारोबारी की इंडोनेशिया के बाली में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। घटना का पता तब चला जब पत्नी उन्हें सुबह उठाने पहुंची। शरीर में कोई हलचल नहीं होने पर पत्नी ने होटल स्टाफ से मदद मांगी। होटल से हॉस्पिटल दूर था। इस वजह से पास के निजी डॉक्टर ने कारोबारी की जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब परिवार के सदस्य शव लेकर इंदौर आएंगे।
परिवार के सुदीप बड़जात्या ने बताया, उज्ज्वल बड़जात्या निवासी डायमंड कॉलोनी इंदौर अपनी पत्नी नेहल के साथ कुछ दिन पहले बाली, इंडोनेशिया घूमने गए थे। 1 सितंबर को वे जिली आइलैंड के होटल में रुके थे। सुबह उज्ज्वल सो रहे थे। पत्नी ने सोचा कि गहरी नींद में हैं।
काफी देर शरीर में हलचल नहीं होने पर पत्नी ने होटल स्टाफ से मदद मांगी। बताया गया कि होटल से हॉस्पिटल दूर था। पास रहने वाले कोई डॉक्टर मदद के लिए आए। उन्होंने जांच कर मृत घोषित कर दिया। संभवत: नींद में कार्डियक अरेस्ट से जान गई है। परिवार के चार सदस्य इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। दूतावास की मदद से शव लाने की तैयारी है। बुधवार शाम तक शव इंदौर आएगा। गमगीन परिजन ने बताया कि उज्ज्वल परिवार के इकलौते बेटे थे। बीते दिसंबर माह में उनकी शादी हुई थी।