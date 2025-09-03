बॉली घूमने गया था कपल, होटल के रूम में हसबैंड की मौत

काफी देर शरीर में हलचल नहीं होने पर पत्नी ने होटल स्टाफ से मदद मांगी। बताया गया कि होटल से हॉस्पिटल दूर था। पास रहने वाले कोई डॉक्टर मदद के लिए आए। उन्होंने जांच कर मृत घोषित कर दिया। संभवत: नींद में कार्डियक अरेस्ट से जान गई है। परिवार के चार सदस्य इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। दूतावास की मदद से शव लाने की तैयारी है। बुधवार शाम तक शव इंदौर आएगा। गमगीन परिजन ने बताया कि उज्ज्वल परिवार के इकलौते बेटे थे। बीते दिसंबर माह में उनकी शादी हुई थी।