No Car Day: इंदौर में नो कार डे पर कलेक्टर ने चलाई स्कूटी, महापौर ने भी दौड़ाई साइकिल

No Car Day: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज 'नो कार डे(No Car Day)' मनाया गया। इस दौरान कई वीआईपी कार के बजाय बाइक, स्कूटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते नजर आएं। इंदौर कलेक्टर ने नो कार डे पर स्कूटी चलाई और महापौर पुष्यमित्र भार्गव साइकिल से नगर निगम कार्यालय के लिए निकले। कलेक्टर और महापौर ने बाइक और साइकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से अपील की कि वे भी कार की बजाय टू-व्हीलर या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
बता दें कि, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहरवासियों से सोमवार को नो कार डे मनाने का आह्वान किया है। इसके तहत शहर के नागरिकों को वाहनों की भीड़, जानलेवा वायु प्रदूषण और मानसिक तनाव से निजात दिलाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने का प्रयास होगा। महापौर ने लोगों से कार के बजाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने और स्वच्छता के साथ ही ट्रैफिक सुधार में भी इंदौर को देश का नंबर वन शहर बनाने की अपील की है।।
दावा है कि पिछले साल नो कार डे के दिन वायु प्रदूषण कम हुआ था। आज सुबह 7 बजे पलासिया से राजबाडा और फिर पलासिया तक साइक्लोथान का आयोजन हुआ। सुबह 8.30 से दोपहर 2 बजे तक पलासिया से गीता भवन के बीच नो कार जोन बनाकर ओपन स्ट्रीट ट्रैफिक कार्निवाल मनाया गया।