No Car Day: इंदौर में नो कार डे पर कलेक्टर ने चलाई स्कूटी, महापौर ने भी दौड़ाई साइकिल

No Car Day: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज 'नो कार डे(No Car Day)' मनाया गया। इस दौरान कई वीआईपी कार के बजाय बाइक, स्कूटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते नजर आएं। इंदौर कलेक्टर ने नो कार डे पर स्कूटी चलाई और महापौर पुष्यमित्र भार्गव साइकिल से नगर निगम कार्यालय के लिए निकले। कलेक्टर और महापौर ने बाइक और साइकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से अपील की कि वे भी कार की बजाय टू-व्हीलर या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।