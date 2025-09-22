Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

No Car Day: इंदौर में नो कार डे पर कलेक्टर ने चलाई स्कूटी, महापौर ने भी दौड़ाई साइकिल

No Car Day: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज 'नो कार डे(No Car Day)' मनाया गया। इस दौरान कई वीआईपी कार के बजाय बाइक, स्कूटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते नजर आएं।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 22, 2025

No Car Day in indore
No Car Day in indore (फोटो सोर्स : @IndoreCollector)

No Car Day: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज 'नो कार डे(No Car Day)' मनाया गया। इस दौरान कई वीआईपी कार के बजाय बाइक, स्कूटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते नजर आएं। इंदौर कलेक्टर ने नो कार डे पर स्कूटी चलाई और महापौर पुष्यमित्र भार्गव साइकिल से नगर निगम कार्यालय के लिए निकले। कलेक्टर और महापौर ने बाइक और साइकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से अपील की कि वे भी कार की बजाय टू-व्हीलर या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।

देखें वीडियो

ये भी पढ़ें

मम्मी-पापा ने डांटा तो साउथ कोरिया जाने घर से निकली 13 साल की बच्ची
इंदौर
MP News

महापौर ने किया था नो कार डे मनाने का आह्वान

बता दें कि, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहरवासियों से सोमवार को नो कार डे मनाने का आह्वान किया है। इसके तहत शहर के नागरिकों को वाहनों की भीड़, जानलेवा वायु प्रदूषण और मानसिक तनाव से निजात दिलाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने का प्रयास होगा। महापौर ने लोगों से कार के बजाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने और स्वच्छता के साथ ही ट्रैफिक सुधार में भी इंदौर को देश का नंबर वन शहर बनाने की अपील की है।।

दावा है कि पिछले साल नो कार डे के दिन वायु प्रदूषण कम हुआ था। आज सुबह 7 बजे पलासिया से राजबाडा और फिर पलासिया तक साइक्लोथान का आयोजन हुआ। सुबह 8.30 से दोपहर 2 बजे तक पलासिया से गीता भवन के बीच नो कार जोन बनाकर ओपन स्ट्रीट ट्रैफिक कार्निवाल मनाया गया।

ये भी पढ़ें

‘लाल परी’ ट्रेंड से प्राइवेसी को खतरा, चौंकाने वाले मामले आए सामने, सावधान रहें!
भोपाल
Gemini AI Photo

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 02:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / No Car Day: इंदौर में नो कार डे पर कलेक्टर ने चलाई स्कूटी, महापौर ने भी दौड़ाई साइकिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.