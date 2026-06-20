20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

खाड़ी संकट का असर: इंदौर-दुबई की एकमात्र डायरेक्ट फ्लाइट बंद, जानिए दूसरा विकल्प क्या?

Indigo Dubai Flight Suspension- इंडिगो एयरलाइन्स ने इंदौर से सीधी दुबई फ्लाइट बंद कर दी है। इसका असर यात्रियों पर पड़ेगा, हालांकि इंडियन एयरलाइन्स एक्सप्रेस अबू धाबी की उड़ान शुरू कर रहा है, जिससे यात्रियों को थोड़ी राहत भी होगी...।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Manish Geete

Jun 20, 2026

Indore Dubai Flight

Indore Dubai Flight- इंदौर-दुबई के बीच सीधी फ्लाइट बंद होने से यात्रियों को झटका। अब दूसरा विकल्प तलाशना होगा। (विजुअल एआई जनरेटेड)

Indore Dubai Flight-इंडिगो एयरलाइंस ने मध्यप्रदेश को बड़ा झटका दिया है। इंडिगो एयरलाइंस ने देवी अहिल्याबाई होल्कर यानी इंदौर एयरपोर्ट से दुबई के लिए चलने वाली एकमात्र डायरेक्ट फ्लाइट को बंद कर दिया है। खाड़ी देशों में तनाव और महंगे ईंधन के चलते लिए गए फैसले से हवाई यात्रियों में भारी निराशा का माहौल है। इधर, दुबई जाने के दूसरे विकल्प भी हैं। इंडियन एयरलाइन्स भी अबू धाबी की फ्लाइट शुरू कर रहा है, जिसकी बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं आईआरसीटीसी के पैकेज के जरिए भी जाया जा सकता है।

इसी के साथ भोपाल को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद भी धुंधली पड़ गई है। इंदौर की दुबई उड़ान का इस्तेमाल भोपाल के हवाई यात्री भी बड़े स्तर पर करते थे।

जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट (खाड़ी देशों) में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और हवाई क्षेत्र के प्रतिबंधों के कारण उड़ानों के शेड्यूल और रूट पर लगातार असर पड़ रहा था।इंडिगो द्वारा इंदौर-दुबई रूट को बंद करने के पीछे परिचालन संबंधी बाधाएं और व्यावसायिक कारण मुख्य वजह माने जा रहे हैं।

समय की बर्बादी और किराया भी महंगा

इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश, खासकर इंदौर और भोपाल के यात्रियों को दुबई या अन्य अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों पर जाने के लिए मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद होकर 'वन-स्टॉप कनेक्टिंग फ्लाइट्स' का सहारा लेना पड़ेगा। इससे यात्रियों का न सिर्फ समय बढ़ेगा, बल्कि कनेक्टिंग रूट्स पर किराया भी महंगा होने की आशंका है। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों पर पैसेंजर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार अपग्रेड हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीधे अंतरराष्ट्रीय रूटों का बंद होना प्रदेश के औद्योगिक और पर्यटन विकास के लिहाज से एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है।

अबू धाबी के लिए फ्लाइट

इधर, एयर इंडिया एक्सप्रेस इंदौर-अबू धाबी के बीच फ्लाइट शुरू करने जा रही है। यह फ्लाइट 15 जुलाई से शुरू होगी। यह फ्लाइट सप्ताह में चार दिन चलेगी। रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यह शेड्यूल रहेगी। अब दुबई और शारजाह जाने वाले यात्री इंदौर से सीधे अबूधाबी के रास्ते जा सकेंगे।

यह होगा शेड्यूल

इंदौर से अबू धाबी की फ्लाइट सुबह 7.50 पर टेक ऑफ करेगी। अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात के समय के मुताबिक रात 9.35 पर अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात के समय के मुताबिक यह रात 10.35 बजे टेक ऑफ करेगी। जो रात में भारतीय समय के मुताबिक 3.20 बजे इंदौर के देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। सवा तीन घंटे के सफर में यात्रियों को 16500 रुपए किराया देना होगा।

तंज को तारीफ में बदल गए जीतू पटवारी, ‘चप्पू’ पर दिया सबसे अनोखा जवाब

ये भी पढ़ें
Jitu Patwari vs Mohan Yadav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Jun 2026 02:04 pm

Published on:

20 Jun 2026 01:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / खाड़ी संकट का असर: इंदौर-दुबई की एकमात्र डायरेक्ट फ्लाइट बंद, जानिए दूसरा विकल्प क्या?

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक ट्रैक पर नहीं दौड़ेगी इंदौर-उज्जैन मेट्रो, तकनीक ही बन रही बाधा, जाने नया प्लान

Indore-Ujjain Metro
इंदौर

अब कैमरों की निगरानी में रहेगा इंदौर, चप्पे-चप्पे पर रहेगी तीसरी नजर

Camera Surveillance
इंदौर

‘चौकड़ी भुला दी, चारों खाने कर दिया चित’ सीएम मोहन यादव का जीतू पटवारी पर करारा वार

CM Mohan Yadav verbal attack on Jitu Patwari in Indore
इंदौर

“डिप्रेशन में आ गई ऑफिसर की बेटी, कम कर दिया था खाना” इंदौर में ही थे पिता पर बचा नहीं सके

Officer daughter Avantika falls into depression in Indore
इंदौर

पहले आया लड़की का वीडियो कॉल, फिर इंदौर के युवक से वसूले 1.39 लाख रुपए

indore cyber fraud case whatsapp video call scam
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.