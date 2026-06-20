खाड़ी संकट का असर: इंदौर-दुबई की एकमात्र डायरेक्ट फ्लाइट बंद, जानिए दूसरा विकल्प क्या?

इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश, खासकर इंदौर और भोपाल के यात्रियों को दुबई या अन्य अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों पर जाने के लिए मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद होकर 'वन-स्टॉप कनेक्टिंग फ्लाइट्स' का सहारा लेना पड़ेगा। इससे यात्रियों का न सिर्फ समय बढ़ेगा, बल्कि कनेक्टिंग रूट्स पर किराया भी महंगा होने की आशंका है। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों पर पैसेंजर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार अपग्रेड हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीधे अंतरराष्ट्रीय रूटों का बंद होना प्रदेश के औद्योगिक और पर्यटन विकास के लिहाज से एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है।