इंदौर अग्निकांड: AC पाइप फटा, तार जले मिले… एक्सपर्ट जांच में खुल सकती है चौंकाने वाली वजह

Indore Fire Tragedy Big Update: इंदौर के तीन मंला मकान में भीषण आग से परिवार के 8 सदस्यों की जान चली गई। गुरुवार को परिजन, समाजजन ने एमजी रोड के समीप जैन श्वेतांबर तेरहपंथी सभागृह में श्रृद्धांजलि सभा रखी थी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। परिवार के बड़े बेटे सौरभ से चर्चा कर घटना की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए मामले में आवश्यक कदम उठाने और एक्सपर्ट्स द्वारा घटना का सच सामने लाने की बात कही है।