इंदौर अग्निकांड: एक घर से उठीं 8 अर्थियां, श्रद्धांजलि देते भावुक सीएम का ऐलान

गुरुवार सुबह घटनास्थल की जांच करने एडिशनल पुलिस कमिश्नर आरके सिंह, जोन-2 डीसीपी कुमार प्रतीक और एफएसएल अधिकारी भी पहुंचे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया, घटनास्थल की अब तक की जांच में शॉर्ट सर्किट और वाहनों में आग फैलने से घर में आग लगने की बात सामने आई है। एसी के पाइप भी फटे और तार जली हालत में मिले। घर का अधिकांश हिस्सा जला मिला। आग पोर्च से होकर हॉल और सीढि़यों के रास्ते घर के अन्य हिस्सों में फैली थी। सामने आए सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं।