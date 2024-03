रामलीला, दुर्गा पूजा जैसे एमपी की यह होली भी आएगी यूनेस्को की सूची में

इंदौर Mar 22, 2024

गेर को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की कोशिश

Indore Holi Ger will come in UNESCO list जैसे जैसे होली का त्योहार पास आता जा रहा है लोगों में मस्ती मूड भी बढ़ता जा रहा है। लोग होली के रंग में पहले से रंगने लगे हैं। एमपी में राजधानी भोपाल के साथ ही इंदौर में भी होली पर जबर्दस्त धूम धड़ाका होता है। इंदौर में रंगपंचमी पर निकलनेवाली फाग यात्रा गेर तो विश्व प्रसिद्ध है। गेर के जुलूस में लाखों हुरियारे शामिल होते हैं।