एमपी में बनेगा एयरपोर्ट जैसा बस स्टेंड, 80 हजार यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास निर्माण

इंदौर•Sep 14, 2024 / 05:37 pm• deepak deewan

Indore ISBT bus stand being built like an airport Indore ISBT bus stand मध्यप्रदेश में राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इस रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। रेलवे स्टेशन के बाद प्रदेश में अब एक बस स्टेंड भी एयरपोर्ट जैसा बनाया जा रहा है। प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में बननेवाले इस बस स्टेंड को वर्ल्ड क्लास बस स्टेंड के रूप में डेवलप किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने शनिवार को यहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि एमपी में अब बड़ी योजनाएं साकार हो रहीं हैं।