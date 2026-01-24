सड़कों पर भीख मांगते थे इंदौर के शख्स, अब बने गणतंत्र दिवस 2026 के विशिष्ट अतिथि

Republic Day 2026: कभी ये दाने दाने के लिए मोहताज थे। पेट भरने के लिए सड़कों पर भीख मांगते थे। जब आत्मसम्मान जागा और सरकारी सिस्टम भी सक्रिय हुआ तो सब कुछ बदल गया। इंदौर के ये शख्स अब गणतंत्र दिवस 2026 के विशिष्ट अतिथि बनाए गए हैं। भिक्षावृत्ति छोड़कर आत्मनिर्भर बने इंदौर के इन लोगों को गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में कर्तव्य पथ पर विशेष अतिथि के रूप में शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देशभर से चुने गए 100 नागरिकों में इंदौर के ये 5 प्रतिनिधि शामिल हैं। इन सम्मानितों को हवाई जहाज से दिल्ली भेजा जाएगा।