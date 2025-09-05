भारतीय रेलवे पर महापौर के बेटे का बेबाक भाषण, सुनकर सन्न रह गए मेयर, सीएम के सामने खोली पोल

बता दें कि महापौर के बेटे संघमित्र भार्गव ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता के मंच से भाषण देकर हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने रेलवे पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी इस मंच पर उपस्थित थे। लेकिन संघमित्र ने बिना किसी संकोच के भारतीय रेलवे का ध्यान उसकी खामियों की ओर खींच लिया। संघमित्र के आलोचनात्मक भाषण पर जहां महापौर के होश उड़ गए और पसीने छूटने लगे, वहीं सीएम और मंत्री मुस्कुराते नजर आए। लेकिन वहां उपस्थित नेताओं के होश फाख्ता थे कि वह संघमित्र ये क्या बोल रहा है।