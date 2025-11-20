MYH में नेशनल प्लेयर को चढ़ा दी एक्सपायर्ड सलाइन, जांच शुरू

MP News: नेशनल प्लेयर रोशनी इनसेट एक्सपायर सलाइन (फोटो: पत्रिका/सोशल मीडिया)
MP News: प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवायएच में मरीज सुरक्षित नहीं हैं। उनके इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। ताजा मामला बुधवार को तब सामने आया, जब कबड्डी की नेशनल खिलाड़ी रहीं रोशनी सिंह (27) को नर्साें ने 3 माह पहले एक्सपायर्ड आइवी फ्लूइड चढ़ा दी। पति सागर सिंह ने विरोध किया तो नर्सों ने कहा-एक्सपायर्ड फ्लूइड कुछ दिन चलते हैं। सागर नहीं माने तो उन्हें डराया। तब सागर ने वीडियो वायरल किया। इसके बाद प्रबंधन ने सफाई दी, एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक चढ़ाने से पहले बदल दिया था।
सागर ने बताया, रोशनी का इलाज लंबे समय से चल रहा है। इस कारण वह तीन माह से बेरोजगार है। एमटीएच में ऑपरेशन हुआ था। तब से कई तकलीफें होने लगीं। हमने सरकारी अस्पताल पर भरोसा किया। एक्सपायर्ड दवा चढ़ते देख डर लगने लगा। पति का दावा है कि एमवायएच (इंदौर)में कई मरीजों को यही एक्सपायर्ड सलाइन चढ़ाई गई हैं।
जानकारी मिली है। जांच की जा रही है। संबंधित बैच, वायल और वार्ड का स्टॉक का देख रहे हैं। लापरवाही पर कार्रवाई होगी।
- अशोक यादव, अधीक्षक, एमवायएच
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग