Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MYH में नेशनल प्लेयर को चढ़ा दी एक्सपायर्ड सलाइन, जांच शुरू

MP news: इंदौर के एमवाई अस्पताल का मामला, पति का दावा कई मरीजों को चढ़ाई है एक्सपायर्ड सलाइन,

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 20, 2025

MP News

MP News: नेशनल प्लेयर रोशनी इनसेट एक्सपायर सलाइन (फोटो: पत्रिका/सोशल मीडिया)

MP News: प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवायएच में मरीज सुरक्षित नहीं हैं। उनके इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। ताजा मामला बुधवार को तब सामने आया, जब कबड्डी की नेशनल खिलाड़ी रहीं रोशनी सिंह (27) को नर्साें ने 3 माह पहले एक्सपायर्ड आइवी फ्लूइड चढ़ा दी। पति सागर सिंह ने विरोध किया तो नर्सों ने कहा-एक्सपायर्ड फ्लूइड कुछ दिन चलते हैं। सागर नहीं माने तो उन्हें डराया। तब सागर ने वीडियो वायरल किया। इसके बाद प्रबंधन ने सफाई दी, एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक चढ़ाने से पहले बदल दिया था।

सरकारी अस्पताल पर भरोसा किया...

सागर ने बताया, रोशनी का इलाज लंबे समय से चल रहा है। इस कारण वह तीन माह से बेरोजगार है। एमटीएच में ऑपरेशन हुआ था। तब से कई तकलीफें होने लगीं। हमने सरकारी अस्पताल पर भरोसा किया। एक्सपायर्ड दवा चढ़ते देख डर लगने लगा। पति का दावा है कि एमवायएच (इंदौर)में कई मरीजों को यही एक्सपायर्ड सलाइन चढ़ाई गई हैं।

जानकारी मिली है, लापरवाही पर कार्रवाई होगी

जानकारी मिली है। जांच की जा रही है। संबंधित बैच, वायल और वार्ड का स्टॉक का देख रहे हैं। लापरवाही पर कार्रवाई होगी।

- अशोक यादव, अधीक्षक, एमवायएच

ये भी पढ़ें

MP Tourism Tamia: मध्य भारत का छिपा स्वर्ग, टूरिज्म से लेकर एडवेंचर तक, सर्दियों में ‘स्विटजरलैंड’ सा मजा
Patrika Special News
MP Tourism Tamia Tourism Place you must explore the hidden untouched beauty

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 09:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MYH में नेशनल प्लेयर को चढ़ा दी एक्सपायर्ड सलाइन, जांच शुरू

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

23 नवंबर को एमपी की हो जाएंगी स्मृति मंधाना, रस्में शुरू

Smriti Mandhana Wedding
इंदौर

इंदौर में अफ्रीकन महिला कोकीन के साथ गिरफ्तार, स्टूडेंट वीजा पर मुंबई को बना रखा था घर

MP news
इंदौर

आतंकियों को पनाह देने वाली यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का टूटेगा मकान

Al-Falah University Chairman Javed Siddiqui ancestral house
इंदौर

3 करोड़ के ‘अंडरग्राउंड मेट्रो’ ट्रैक का सर्वे चालू , 30 किमी. का होगा ट्रैक

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

महिलाओं की जांच के दौरान दो नाबालिग निकलीं गर्भवती, उम्र सुनकर चौंक गए कर्मचारी

Two minors were found pregnant during women checkup
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.