MYH में नेशनल प्लेयर को चढ़ा दी एक्सपायर्ड सलाइन, जांच शुरू

MP News: प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवायएच में मरीज सुरक्षित नहीं हैं। उनके इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। ताजा मामला बुधवार को तब सामने आया, जब कबड्डी की नेशनल खिलाड़ी रहीं रोशनी सिंह (27) को नर्साें ने 3 माह पहले एक्सपायर्ड आइवी फ्लूइड चढ़ा दी। पति सागर सिंह ने विरोध किया तो नर्सों ने कहा-एक्सपायर्ड फ्लूइड कुछ दिन चलते हैं। सागर नहीं माने तो उन्हें डराया। तब सागर ने वीडियो वायरल किया। इसके बाद प्रबंधन ने सफाई दी, एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक चढ़ाने से पहले बदल दिया था।