MP Tourism Tamia: मध्य भारत का छिपा स्वर्ग, टूरिज्म से लेकर एडवेंचर तक, सर्दियों में ‘स्विटजरलैंड’ सा मजा

MP Tourism Tamia Tourism Place you must explore the hidden untouched beauty: जानें कैसे पहुचें, कहां रुकें, क्या खाएं? Winter Vacation के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन(फोटो: एमपी टूरिज्म)
MP Tourism Tamia: प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना लुटाते पहाड़ और जंगलों के बीच बसा है पातालकोट। जिसका नाम सुनते ही एक रहस्य, गहराई और रोमांच सा दिमाग में घूम जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहां पातालकोट की घाटी से कुछ ऊपर एमपी का Mini Hill Station भी है, जिसे सर्दियों में Mini Switzerland भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के दिल में बसे टूरिज्म प्लेस Tamia की खूबसूरती आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मानसून के बाद नई-नवेली सी प्रकृति हरियाली से ऐसी फलती-फूलती है कि अपने सौंदर्य से हर टूरिस्ट का दिल जीत लेती है। वहीं सर्दियों के सीजन में यही हरियाली सोने सी चमकने लगती है। सर्दियों का सीजन जैसे ही शुरू होता है, तो Tamia को करीब से जानने वाले टूरिस्ट बार-बार यहां आने की प्लानिंग करने लगते हैं। भीड़-भाड़ और शोर-शराबे से दूर कुछ पल खामोशी से और अपनी मन मर्जी से बिताने के मिल जाएं, तो कहने ही क्या। घूमने के शौकीनों के लिए ये जगह एक दम परफेक्ट है। तो आइए चलें और तामिया के सौंदर्य में खो जाएं…
दरअसल तामिया मध्य प्रदेश का एक ऐसा हिल स्टेशन है जो हिल स्टेशन जैसा दिखता ही नहीं, बल्कि महसूस भी होता है। अगर आप पहाड़ों की खामोशी और गहराई को महसूस करना चाहते हैं, तो तामिया का चंदनपुर प्वाइंट , पातालकोट व्यू प्वाइंट और यहां का जंगल आपको बिल्कुल वैसा ही एहसास देते हैं, जिसमें आप खो जाना चाहते हैं। यहां की सबसे बड़ी खासियत है 'अनटच्ड ब्यूटी।' यानी वह सौंदर्य जिसे अब तक भीड़, होटल, ट्रैफिक और कॉमर्शियलाइजेशन ने नहीं छुआ है।
घने साल और सागौन के जंगल, रात में तारों के गुच्छों से झिलमिलाता नीला आसमान, 10-12 डिग्री तक तापमान गिरने के कारण यहां सर्दियों में मजा आ जाता है। हवा के साथ बहते बादलों झुंड और पातालकोट की गहरी खाइयों से आती हवा जो आपको ही नहीं आपके मन और आपकी आत्मा को भी एक अजीब सी तृप्ति से भर देती है। यह वो चीजें हैं जो तमिया को एक ऐसा डेस्टिनेशन बना देती हैं, जो दिल में बसता है।
सर्दियां तामिया की असली पहचान को जगाती हैं। नवंबर से फरवरी तक का समय यहां का पीक विंटर सीजन माना जाता है। इस समय यहां मौसम खूबसूरत होता है, दिन में तापमान 15-20 डिग्री और रात में 8-12 डिग्री तक पहुंच जाता है। हल्का कोहरा, धूप की गर्माहट और ठंडी हवा-तीनों मिलकर टूरिस्ट का दिन बना देती हैं। इन दिनों में हरी वादियां पीले और कॉपर रंग में बदल जाती हैं। अगर आप फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं, तो यह आपके लिए एक नेशनल जियोग्राफिक मूड वाली जगह भी बन सकती है।
सर्दियों के सीजन में आसमान पर छाने वाली धुंध और ठंडी हवा के साथ उड़ते बादलों की एक सफेद चादर पातालकोट घाटी को अपने आगोश में ले लेती है। जिससे घाटी नीचे तक नजर नहीं आती और रहस्यमयी सी नजर आने लगती है। इस दृश्य को स्थानीय लोग 'चलती हुई चादर' कहते हैं।
मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन केवल दो ही हैं एक पचमढ़ी और एक तामिया। लेकिन तामिया ऐसी जगह है जहां अभी तक बहुत कम लोग पहुंचे हैं। टूरिस्ट नजर इस पर अब पड़ना शुरू हुई है। ऐसे में सर्दियों में यह जगह बिल्कुल किसी 'प्राइवेट हिल स्टेशन' जैसी नजर आती है। जैसे सबकुछ आपका हो… आपके ही लिए हो।
तामिया की ऊंचाई और कम पॉल्यूशन के कारण रात में यहां का आसमान आम जगहों से कई गुना ज्यादा साफ दिखता है। नीला आसमान और उसमें हीरे से झिलमिलाते तारे देखकर आप खुद को आसमान से आई परी से कम नहीं समझेंगी। विडम्बना है कि आमतौर पर अब तारों की ये झिलमिलाहट शहरी दुनिया के पॉल्यूशन में खो ही गई है। तो अगर आपको भी रात में ऐसा तारों से टिमटिमाता आसमान देखना रास आता है, तो तामिया में गुजारी रातें आप पर जादू जरूर बिखेर देंगी। जो आपको हमेशा एक खुशनुमा एहसास देता रहेगा।
तामिया छिंदवाड़ा जिले में है। यहां पहुंचने के लिए तीन प्रमुख मार्ग हैं-
नागपुर से: 140-450 किमी
भोपाल से: 260-270 किमी
जबलपुर से: 230 किमी
पिपरिया / सतपुड़ा क्षेत्र से: 120-150 किमी
नोट- सड़कें अच्छी हैं और घुमावदार पहाड़ी वाले रोड आपके सफर को रोमांच से भर देते हैं।
सबसे नजदीकी स्टेशन:
-छिंदवाड़ा जंक्शन (45–50 किमी): छिंदवाड़ा से टैक्सी या बस आसानी से मिल जाती है।
करीबी एयरपोर्ट-
-नागपुर (150 किमी)
-जबलपुर (230 किमी)
अक्टूबर-फरवरी- सर्दी और धुंध, साफ आसमान, कपल्स, फोटोग्राफी, फॉरेस्ट ट्रेल्स का मिलेगा मजा, सबसे बेस्ट टाइम।
मार्च-जून अगर कम गर्मी और शांति चाहते हैं और प्रकृति प्रेमी हैं, तो इसी समय आएं।
जुलाई-सितंबर बारिश, हरा-भरा लैंडस्केप, लेकिन फिसलन ज्यादा, खतरे से भरा रोमांच का सफर।
नोट- लेकिन अगर आप तामिया की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो नवंबर से फरवरी है आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम।
नोट- यानि तामिया 'एडवेंचर हिल स्टेशन' नहीं, बल्कि 'सोल-डिटॉक्स हिल स्टेशन' है।
स्थानीय होमस्टे और टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक इस बार नवंबर की शुरुआत से ही तामिया में बुकिंग में भारी उछाल देखा गया है। कई लोग इसे 'मिनी स्विट्जरलैंड' के टैग के कारण खोजते हैं, लेकिन जब वे आते हैं, तो सबसे ज्यादा पसंद आता है।
स्थानीय दुकानकारों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में विंटर सीजन में 30-40 फीसदी से अधिक टूरिस्ट आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहां आने वाले टूरिस्ट को यहां की शांति और अनछुआ सौंदर्य आकर्षित करता है। कई टूरिस्ट तो यहां बार-बार आते हैं।
यहां दो तरह के स्टे मिलते हैं एक बजट फ्रेंडली होमस्टे और मिड रेंज रिसोर्ट्स हालांकि सीजन में यहां रुकना थोड़ा महंगा पड़ता है।
पातालकोट घाटी के व्यू प्वॉइंट के बेहद पास है ये, यहां ठहरने के लिए आपको 1500-2500 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। एक रात ठहर सकते हैं। यहां आप बिल्कुल सुरक्षित, गहरी घाटियों का शानदार नजारा देखकर खुश हो जाएंगे।
यहां आप ग्रामीण अंचल के करीब रहकर यहां बसे आदिवासियों की संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। यहां रुकने के लिए आपको 600 रुपए से 1200 रुपए चुकाने होते हैं। यहां आपको रहने के लिए बेसिक जरूरतों से सजे कमरे, लोकल फूड, गरमागरम नाश्ता भी मिलता है। ये आपके लिए बजट फ्रेंडली स्टे हैं, जो आपके सफर को दोगुनी खुशी देते हैं।
यहां रुकने के लिए आपको 3000 से 4500 रुपए चुकाने होंगे। इसके कमरे वैली फेसेज हैं, बोनफायर, छोटा सा कैफे जो इसे खास बनाते हैं। ये फैमिली और कपल्स के लिए बेस्ट स्टे हैं।
यहां एक रात रुकने के लिए 2000 से 3500 रुपए खर्च होंगे। जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है, उनके लिए ये बेस्ट स्टे है। यहां ट्रैकिंग, स्कायवॉचिंग, नेचर वॉक का मजा लिया जा सकता है।
-कोदो-कुटकी-खिचड़ी
-साबुदाना बाफला
-महुआ के लड्डू, महुआ ड्रिंक
-बैगा स्टाइल नॉन वेज
- लोकल हर्बल काढ़ा
-तामिया बस स्टैंड के पास छोटे ढाबे
-बाजार में ट्राइबल परिवारों के छोटे फूड स्टॉल
-एमपी टूरिज्म गेस्ट हाउस की कैंटीन में थाली
नोट- यहां आपको 80 रुपए से 150 रुपए पर पर्सन प्लेट खाना आराम से मिल जाएगा।
-वैली व्यू का टी प्वॉइंट यहां की Hot Lemon Tea जरूर पीकर आएं।
-लोकल मैगी एंड भुट्टे की दुकानेें धुंध के बीच इनका स्वाद वाह...
-बजट ट्रिप- 2500 रुपए का खर्च।
कम्फर्ट ट्रिप- 3500-5500 रुपए का खर्च।
फैमिली और कपल ट्रिप- 6000 रुपए से 9000 रुपए दो लोगों का खर्च।
आप किस ट्रिप का करेंगे प्लान कि ये Winter Vacation बन जाए बेहद खास। तामिया पर ये पूरी गाइडलाइन आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
