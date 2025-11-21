अब 16 कोच के साथ दौड़ेगी इंदौर-नागपुर वंदे भारत ट्रेन, जाने कब मिलेगी नई सुविधा

Indore nagpur vande bharat train(फोटो: Freepik)
Indore Nagpur Vande Bharat Train: वंदे भारत ट्रेन की यात्री क्षमता सोमवार से बढ़ने जा रही है। इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत ट्रेन में अब यात्रियों को 8 के बजाय 16 कोच की सुविधा मिलेगी। इसके लिए पश्चिम रेलवे ने गुरुवार को आदेश जारी किए।
ट्रेन नंबर 20911 इंदौर-नागपुर व ट्रेन नंबर 20912 नागपुर-इंदौर में 24 नवंबर से इस सुविधा का लाभ यात्रियों को मिलेगा। वंदे भारत ट्रेन की एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच में 52 तो चेयरकार कोच में 78 सीटें होती हैं। कोच बढ़ने से सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। वंदे भारत (Indore Nagpur Vande Bharat Train) का 16 कोच वाला अपग्रेडेड रैक बुधवार को दिल्ली से इंदौर पहुंचा है।
कोचिंग डिपो में इसका (Indore Nagpur Vande Bharat Train) मेंटेनेंस किया जा रहा है। मालूम हो, पहले यह ट्रेन इंदौर से भोपाल चल रही थी। यात्रियों की संख्या कम होने से इसे नागपुर तक कर दिया गया। त्योहारी सीजन में यह ट्रेन फुल रही। यात्रियों को वेटिंग मिली। कोच दोगुना होने से यात्रियों को आसानी से सीट मिल जाएगी।
