Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

अब 16 कोच के साथ दौड़ेगी इंदौर-नागपुर वंदे भारत ट्रेन, जाने कब मिलेगी नई सुविधा

Indore Nagpur Vande Bharat Train: पहले इंदौर से भोपाल तक चलती थी ये ट्रेन, फिर बढ़ाया रूट अब नागपुर तक चलती है, जानें कब से मिलेगी 16 कोच वाली इंदौर नागपुर वंदे भारत...

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 21, 2025

Indore nagpur vande bharat train

Indore nagpur vande bharat train(फोटो: Freepik)

Indore Nagpur Vande Bharat Train: वंदे भारत ट्रेन की यात्री क्षमता सोमवार से बढ़ने जा रही है। इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत ट्रेन में अब यात्रियों को 8 के बजाय 16 कोच की सुविधा मिलेगी। इसके लिए पश्चिम रेलवे ने गुरुवार को आदेश जारी किए।

इस दिन से मिलेगा नई सुविधा का लाभ

ट्रेन नंबर 20911 इंदौर-नागपुर व ट्रेन नंबर 20912 नागपुर-इंदौर में 24 नवंबर से इस सुविधा का लाभ यात्रियों को मिलेगा। वंदे भारत ट्रेन की एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच में 52 तो चेयरकार कोच में 78 सीटें होती हैं। कोच बढ़ने से सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। वंदे भारत (Indore Nagpur Vande Bharat Train) का 16 कोच वाला अपग्रेडेड रैक बुधवार को दिल्ली से इंदौर पहुंचा है।

त्योहारी सीजन में फुल थी ट्रेन

कोचिंग डिपो में इसका (Indore Nagpur Vande Bharat Train) मेंटेनेंस किया जा रहा है। मालूम हो, पहले यह ट्रेन इंदौर से भोपाल चल रही थी। यात्रियों की संख्या कम होने से इसे नागपुर तक कर दिया गया। त्योहारी सीजन में यह ट्रेन फुल रही। यात्रियों को वेटिंग मिली। कोच दोगुना होने से यात्रियों को आसानी से सीट मिल जाएगी।

ये भी पढ़ें

Ladli Behna Yojana को लेकर आई सबसे बड़ी खुशखबरी, मोहन भैया का नया कदम, बहनें होंगी मालामाल
भोपाल
Ladli behna yojana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 02:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / अब 16 कोच के साथ दौड़ेगी इंदौर-नागपुर वंदे भारत ट्रेन, जाने कब मिलेगी नई सुविधा

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Delhi Blast: अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बुलडोजर एक्शन पर ‘स्टे’

Delhi Blast Accused Al Falah University Chairman Jawad Siddiqui
इंदौर

एमपी से महाराष्ट्र जा रहे ट्रक चालक सावधान, कहीं आपके साथ न हो जाए लूट, लुटेरे खुद को बता रहे पुलिस

Truck Drivers Beware
इंदौर

बनेगा नया बायपास, 5 गांवों की ली जाएगी जमीन

Indore News
इंदौर

Indore: नेशनल शूटर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थाने… ड्राइवर, क्लीनर और हेल्पर गिरफ्तार

Indore news
इंदौर

बेटे को सुलाकर पति को किया वीडियो कॉल और बिना बोले हमेशा के लिए हो गई खामोश

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.