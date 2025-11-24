8 नहीं, 16 कोच के साथ चलेगी ‘इंदौर–नागपुर’ वंदे भारत, इन 5 स्टेशनों में रुकेगी

(Photo Source - Patrika)
MP News: वंदे भारत ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। इस ट्रेन में अब यात्रियों को 8 के बजाय 16 कोच की सुविधा मिलेगी। ट्रेन की पहले 726 सीटें हुआ करती थीं, लेकिन कोच बढ़ने के बाद अब 1124 सीटें हो जाएंगी।
ट्रेन नंबर 20911 इंदौर-नागपुर व ट्रेन नंबर 20912 नागपुर-इंदौर में 24 नवंबर से इस सुविधा का लाभ यात्रियों को मिलेगा। वंदे भारत ट्रेन की एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच में 52 तो चेयरकार कोच में 78 सीटें होती हैं। कोच बढ़ने से सीटों की संख्या भी बढ़ रही है। वंदे भारत का 16 कोच वाला अपग्रेडेड रैक बीते बुधवार को दिल्ली से इंदौर पहुंचा।
मालूम हो कि इंदौर और भोपाल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 27 जून को हुई थी। ट्रेन इंदौर से भोपाल तक के सफर में सिर्फ उज्जैन में 5 मिनट के लिए रुकती है। इससे पहले इंदौर-भोपाल के बीच सबसे तेज ट्रेन इंदौर–जबलपुर एक्सप्रेस थी, जो 3 घंटे 55 मिनट में यह दूरी तय करती थी।
सीसी (चेयरकार): 1655 रुपये
सीसी तत्काल: 1895 रुपये
ईसी (एग्जीक्यूटिव क्लास): 3015 रुपये
ईसी तत्काल: 3540 रुपये
