8 नहीं, 16 कोच के साथ चलेगी ‘इंदौर–नागपुर’ वंदे भारत, इन 5 स्टेशनों में रुकेगी

MP News: वंदे भारत ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। इस ट्रेन में अब यात्रियों को 8 के बजाय 16 कोच की सुविधा मिलेगी। ट्रेन की पहले 726 सीटें हुआ करती थीं, लेकिन कोच बढ़ने के बाद अब 1124 सीटें हो जाएंगी।