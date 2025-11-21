Indore: नेशनल शूटर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थाने… ड्राइवर, क्लीनर और हेल्पर गिरफ्तार

Indore news: गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी।
Indore: वर्मा ट्रेवल्स की बस में छेड़छाड़ का शिकार हुई पिस्टल शूटिंग की नेशनल खिलाड़ी ने आखिर चार दिन बाद गुरुवार को राजेंद्र नगर थाना पहुंच कर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर, हेल्पर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। घटना रविवार देर रात हुई थी। हालांकि, घटना के बाद आरोपी ड्राइवर और हेल्पर पुलिस की चेकिंग देख बस छोड़कर फरार हो गए थे। पीड़िता ने मामले में लिखित आवेदन दिया था और पुणे से लीगल एडवाइज के साथ ही परिजन से परमिशन लेकर एफआइआर करने की बात कही थी।
30 वर्षीय महिला खिलाड़ी ने बताया, वह भोपाल में नेशनल गेम्स खेलकर रविवार 16 नवंबर शाम 6.30 बजे वर्मा ट्रेवल्स की बस (एमपी-09 एजी 0336) से पुणे के लिए निकली थीं। ड्राइवर-हेल्पर से शराब की बू आ रही थी। मैं सीट नं 08 (एल) पर बैठ गई। हेल्पर आया, सबकी सीट चेक कर चला गया। बस रवाना होने के एक घंटे बाद हेल्पर मेरे पास पहुंचा और स्लीपर सीट का पर्दा हटाकर पूछने लगा कि अच्छा, यह आपकी सीट है? मैंने उसका नाम पूछा तो बोला- परमेंद्र गौतम। मैं सेकंड ड्राइवर व हेल्पर हूं।
इस पर मैंने कहा कि, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि यह सीट मेरी है। फिर थोड़ी देर बाद वह आया और मेरी पीठ पर हाथ लगाकर पूछने लगा। इस पर मैंने कहा कि, आप हद में रहिए, इसके बाद मैंने यह बात अन्य यात्रियों को बताई। इस पर सभी ने ड्राइवर-हेल्पर को फटकार लगाई। मैंने कैबिन में जाकर ड्राइवर-क्लीनर का नाम पूछा तो ड्राइवर ने अपना नाम अरविंद वर्मा व क्लीनर ने दीपक मालवीय बताया।
मैंने तीनों के नाम डायरी में नोट कर लिए और फोटो भी फोन से खींच लिए। फिर वर्मा ट्रेवल्स के नंबर पर फोन किया। बताया कि, हेल्पर, ड्राइवर और क्लीनर ने शराब पी रखी है। मुझे ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि तीनों को समझा दिया है, अब वे अंदर नहीं आएंगे। इसके बाद परमेंद्र ने सीट के पास आकर अश्लील बातें शुरू कर दी और बार-बार छूने की कोशिश करने लगा। रात 1 बजे बस रुकी तो देखा इंदौर आया है।
पता चला किइंदौर पुलिस चेकिंग कर रही है। कैबिन में ड्राइवर, क्लीनर व हेल्पर तीनों शराब की बोतल व डिस्पोजल हटा रहे थे। ड्राइवर ने बस को राजेन्द्र नगर थाना के पास सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के सामने साइड में रोक दिया और मुझे देखकर पीठ पर हाथ रखकर धक्का मारते हुए कहा कि अपनी सीट पर बैठिए।
मना करने पर वह धक्का-मुक्की कर हाथापाई पर उतर आया। छेड़छाड़ कर धमकी देने लगा। जब ड्राइवर से बस का गेट खोलने की बात कही तो तीनों ही अभद्रता करने लगे। मैंने पुलिस के पास जाने के लिए बोला तो तीनों बस से कूद कर भाग गए।
डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया, ड्राइवर अरविंद (35) पिता मिश्रीलाल वर्मा निवासी गांव कोठरी तहसील आष्टा जिला सीहोर, सेकंड ड्राइवर(हेल्पर) परमेंद्र गौतम (52) पिता किशनलाल निवासी बरखेड़ी भोपाल व क्लीनर दीपक(27) पिता बटनलाल मालवीय निवासी दीक्षा नगर बाग मुगालिया भोपाल को गिरफ्तार कर बस जब्त की है।
