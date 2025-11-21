Indore: नेशनल शूटर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थाने… ड्राइवर, क्लीनर और हेल्पर गिरफ्तार

Indore: वर्मा ट्रेवल्स की बस में छेड़छाड़ का शिकार हुई पिस्टल शूटिंग की नेशनल खिलाड़ी ने आखिर चार दिन बाद गुरुवार को राजेंद्र नगर थाना पहुंच कर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर, हेल्पर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। घटना रविवार देर रात हुई थी। हालांकि, घटना के बाद आरोपी ड्राइवर और हेल्पर पुलिस की चेकिंग देख बस छोड़कर फरार हो गए थे। पीड़िता ने मामले में लिखित आवेदन दिया था और पुणे से लीगल एडवाइज के साथ ही परिजन से परमिशन लेकर एफआइआर करने की बात कही थी।