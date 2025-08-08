नहीं रही दो सिर वाली मासूम, घर ले जाने के एक दिन बाद ही तोड़ा दम, हर किसी की आंखें नम

6 अगस्त को 22 वर्षीय मां ने लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज के तहत अस्पताल से छुट्टी ली और बच्ची को देवास के पलासी (हरनगांव) स्थित घर ले गई। डॉक्टरों की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद बच्ची को घर ले जाने का निर्णय भारी पड़ा। इसके अगले ही दिन यानी 7 अगस्त की सुबह उसकी मृत्यु हो गई।