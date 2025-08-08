नहीं रही दो सिर वाली मासूम, घर ले जाने के एक दिन बाद ही तोड़ा दम, हर किसी की आंखें नम

Indore News: एमटीएच अस्पताल में 22 जुलाई को जन्मी दो सिर एक धड़वाली बच्ची को बचाने का डॉक्टर्स की टीम ने हरसंभव प्रयास किया। वे 15 दिनों से लगातार उस पर नजर रखे थे कि मां अस्पताल से उसे घर ले गई, जहां अगले ही दिन उसकी मौत हो गई।
डॉक्टरों ने केस को पैरापैगस डाइसेफालस बताते हुए जन्म के बाद से ही बच्ची को एमटीएच के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में गहन निगरानी में रखा था। चिकित्सकों की टीम ने उसकी स्थिति को अत्यंत नाजुक बताते हुए लगातार विशेष निगरानी की जरूरत बताई थी।
6 अगस्त को 22 वर्षीय मां ने लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज के तहत अस्पताल से छुट्टी ली और बच्ची को देवास के पलासी (हरनगांव) स्थित घर ले गई। डॉक्टरों की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद बच्ची को घर ले जाने का निर्णय भारी पड़ा। इसके अगले ही दिन यानी 7 अगस्त की सुबह उसकी मृत्यु हो गई।
यह अत्यंत दुर्लभ जन्मजात विकृति है, जिसमें नवजात के दो सिर व एक शरीर होता है। विश्वभर में ऐसे मामलों की संख्या अत्यंत सीमित है। इनका जीवन छोटा होता है।