बड़ी खबर, मानव तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश, 10 लाख में मासूम का सौदा

पुलिस को आशंका है कि आरोपी गैंग का नेटवर्क बड़ा है। एडिशनल डीसीपी दीशेष अग्रवाल ने बताया कि केस में अब तक 11 आरोपी सामने आए हैं। इनमें से 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में अन्य गैंग से जुड़े कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। पुलिस आरोपियों का मोबाइल डेटा खंगाल रही है और जेल रिमांड लेकर विस्तृत पूछताछ की तैयारी में है। संभावना है कि पूछताछ में अन्य खुलासे भी होंगे। रावजी बाजार थाने में मानव तस्करी सहित अन्य संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है।