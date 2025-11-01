Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

गोवा-बेंगलुरू में बदनाम हो रहा एमपी, ट्रैफिक रुल्स तोड़ने 800-1000 इंदौरियों को भेजा नोटिस

Indore News: देश के दूसरे शहरों में जा रहे इंदौर के लोग, धड़ल्ले से तोड़ रहे ट्रैफिक रूल्स, बदनाम हो रहा मध्य प्रदेश

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 01, 2025

Indore News Indori People Break the rules in other cities of Country

Indore News Indori People Break the rules in other cities of Country(फोटो: patrika file photo)

Indore News: इन दिनों इंदौर शहर में ट्रैफिक प्रहरी अभियान चलाया जा रहा है। लोग अभियान से जुड़कर ट्रैफिक संभाल रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग अन्य राज्यों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर शहर की बदनामी करा रहे हैं। वैसे भी शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब यह ‘बीमारी’ दूसरे राज्यों में इंदौर का नाम खराब कर रही है।

देश के दूसरे बड़े शहरों में ऐसे वाहन चालकों की धरपकड़

शहर के कई लोग दूसरे शहरों में जाकर नियम तोड़ते हुए वाहन दौड़ाते हैं। वहां की पुलिस ऐसे वाहन चालकों की धरपकड़ कर इंदौर आरटीओ को ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा कर रही है। गोवा, बेंगलूरु, जयपुर समेत कई शहरों से इस साल लगभग 100 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित की अनुशंसा आरटीओ को मिली है।

100 से ज्यादा मामले, वाहन चालकों को भेजे नोटिस

आरटीओ में एक साल में कई शहरों की पुलिस ने पत्र लिख इंदौर के 100 से ज्यादा वाहन चालकों की उनके शहर में नियम तोड़ने की जानकारी दी है। आरटीओ को जैसे ही सूचना मिलती है, तुरंत वाहन चालक को नोटिस भेजते हैं। तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है।

गोवा पुलिस हेलमेट को लेकर सख्त

आरटीओ प्रदीप कुमार शर्मा के अनुसार हर माह 10-12 लाइसेंस निलंबित करने की सूचना आती है। सबसे ज्यादा केस गोवा से आते हैं। वहां बिना हेलमेट, सीट बेल्ट को लेकर सख्ती है। जयपुर, बेंगलूरु से ओवरस्पीड और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले आते हैं। दक्षिण भारत के कई शहरों की पुलिस गुड्स व्हीकल में पैसेंजर बैठाने के केस भेजती है। शर्मा ने बताया, संबंधित शहर की पुलिस चालानी कार्रवाई करती है।

तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने का है नियम

गोवा पुलिस सबसे ज्यादा इंदौर के लोगों के लाइसेंस सस्पेंडकरने का प्रस्ताव भेजती है। इसके बाद बेंगलूरु और जयपुर पुलिस मामले भेजती है। नियमानुसार सुनवाई के बाद तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने का नियम है।

प्रदीप कुमार शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 01:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / गोवा-बेंगलुरू में बदनाम हो रहा एमपी, ट्रैफिक रुल्स तोड़ने 800-1000 इंदौरियों को भेजा नोटिस

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अफसरों पर भड़के महापौर, ब्लैकलिस्ट-टर्मिनेशन के निर्देश जारी, ये है वजह

Mayor Pushyamitra Bhargava
इंदौर

नवंबर-दिसंबर में शादी के 11 मुहूर्त, सालभर में 400 करोड़ से बजेगी शहनाई

MP News Wedding Season shubh muhurat and market boom
इंदौर

अब टूट जाएगा 300 करोड़ का BRTS कॉरिडोर, आज से काम शुरू

BRTS corridor indore demolished
इंदौर

एमपी में तैयार हो रहा मिलावटी देसी घी, बड़ा खुलासा ‘महाराष्ट्र-राजस्थान’ की खराब कर रहा सेहत

MP News Milawati Ghee
इंदौर

इस शहर में बस रही देश की पहली ‘डिजिटल एड्रेस सिटी’ मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

india first Digital Address City
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.