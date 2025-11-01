गोवा-बेंगलुरू में बदनाम हो रहा एमपी, ट्रैफिक रुल्स तोड़ने 800-1000 इंदौरियों को भेजा नोटिस

आरटीओ प्रदीप कुमार शर्मा के अनुसार हर माह 10-12 लाइसेंस निलंबित करने की सूचना आती है। सबसे ज्यादा केस गोवा से आते हैं। वहां बिना हेलमेट, सीट बेल्ट को लेकर सख्ती है। जयपुर, बेंगलूरु से ओवरस्पीड और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले आते हैं। दक्षिण भारत के कई शहरों की पुलिस गुड्स व्हीकल में पैसेंजर बैठाने के केस भेजती है। शर्मा ने बताया, संबंधित शहर की पुलिस चालानी कार्रवाई करती है।