इंदौर में भाजपा नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े, जमकर चले लात-घूंसे, लाठी और डंडे



छत्रीपुरा इलाके के बियाबानी में देर रात 12 बजे युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी नितेश चौहान एक निजी कार्यक्रम को लेकर होर्डिंग्स लगा रहे थे। इस दौरान वहां से विक्की बैस नाम का एक युवक गुजरा। इसी समय वहां से एक ट्रक भी निकल रहा था। जिसके कारण विक्की को निकलने की जगह नहीं मिली। इस पर विक्की ने नितेश और उसके साथियों को रास्ता देने के लिए कहा। दोनों में कहासुनी हुई और नितेश के एक साथी ने विक्की को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद विक्की के समर्थक इकट्ठा हो गए और एक साथ नितेश के घर पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी।