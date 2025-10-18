इंदौर में भाजपा नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े, जमकर चले लात-घूंसे, लाठी और डंडे

Indore News
Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा नेताओं के समर्थकों के आपस में भिड़ने का मामला सामने आया है। छत्रीपुरा इलाके में शुक्रवार देर रात जहां इन समर्थकों में जमकर लाठी-डंडे चले, वहीं पत्थरबाजी तक की गई। इस बवाल के दौरान वहां खड़े कई वाहनों के शीशे तक टूट गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है।
जानकारी के मुताबिक होर्डिंग्स लगाने के दौरान विवाद शुरू हुआ। इस विवाद में भाजपा युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी नितेश चौहान के यहां भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ से जुड़े कुछ लोगों ने हमला कर दिया। विवाद बढ़ते ही मामले की सूचना पुलिस तक पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। इधर दोंनों पक्ष एक दूसरे की शिकायत लेकर थाने पहुंच गए।
छत्रीपुरा इलाके के बियाबानी में देर रात 12 बजे युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी नितेश चौहान एक निजी कार्यक्रम को लेकर होर्डिंग्स लगा रहे थे। इस दौरान वहां से विक्की बैस नाम का एक युवक गुजरा। इसी समय वहां से एक ट्रक भी निकल रहा था। जिसके कारण विक्की को निकलने की जगह नहीं मिली। इस पर विक्की ने नितेश और उसके साथियों को रास्ता देने के लिए कहा। दोनों में कहासुनी हुई और नितेश के एक साथी ने विक्की को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद विक्की के समर्थक इकट्ठा हो गए और एक साथ नितेश के घर पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी।
इस दौरान दोनों के समर्थक सड़क पर इकट्ठा हो गए। लाठियों और डंडों से एक दूसरे को मारने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को भगाया। इस दौरान भीड़ ने भी घरों और होटल पर पत्थर फेंके। जिससे यहां खड़े चार पहिया वाहनों के शीशे टूट गए।
बताया जा रहा है कि नितेश चौहान युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा पांडे के समर्थक हैं, वहीं विक्की और उससे जुड़े लोग एकलव्य गौड़ के समर्थक हैं, जो भाजपा विधायक मालिनी गौड़ का बेटा है।
