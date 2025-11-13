MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 आज, इंदौर में सीएम मोहन यादव उद्योगपतियों से करेंगे वन-टू-वन चर्चा

CM Mohan Yadav
Indore News: एमपी में तकनीक और नवाचार को नई दिशा देने के लिए ‘एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0’ गुरुवार को ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव में राज्य सरकार का ‘टेक्नोलॉजी-फर्स्ट इकोनॉमी विजन’ पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से वन-टू-वन बैठकें भी करेंगे, जिनमें निवेश और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा होगी।
कॉन्क्लेव में ‘मध्यप्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति 2025’ का मसौदा भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य उज्जैन को भारत के उभरते अंतरिक्ष नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करना है। कार्यक्रम में एमपीएसईडीसी के तहत नई इकाइयों का उद्घाटन और नई परियोजनाओं का भूमिपूजन किया जाएगा। आयोजन में 500 से ज्यादा सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर्स, निवेशक और शिक्षाविद् शामिल होंगे।
