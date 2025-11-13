MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 आज, इंदौर में सीएम मोहन यादव उद्योगपतियों से करेंगे वन-टू-वन चर्चा

Indore News: एमपी में तकनीक और नवाचार को नई दिशा देने के लिए ‘एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0’ गुरुवार को ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव में राज्य सरकार का ‘टेक्नोलॉजी-फर्स्ट इकोनॉमी विजन’ पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से वन-टू-वन बैठकें भी करेंगे, जिनमें निवेश और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा होगी।