राजा रघुवंशी के भाई विपिन कोर्ट में देंगे गवाही, चार्जशीट लेने जाएंगे मेघालय

Raja Raghuvanshi Indore: शिलांग में हुई राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय की कोर्ट में आरोपी सोनम सहित पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इंदौर निवासी राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि जिन आरोपियों ने भाई की हत्या की, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा पर ही भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। अब तक यह पता नहीं चला है कि सोनम ने राजा की हत्या क्यों की? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए वे 10 नवंबर को शिलांग जाएंगे और केस की चार्जशीट प्राप्त कर इन सवालों का जवाब तलाशेंगे।
मालूम हो, शिलांग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी(Raja Raghuvanshi Indore) निवासी सहकार नगर, कैट रोड की 23 मई को हत्या हुई थी। मेघालय पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाह, राज के दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी निवासी नंदबाग को गिरफ्तार किया था। मेघालय की सोहरा हिल्स पुलिस ने सितंबर में 790 पेज की चार्जशीट पेश की थी। मंगलवार को कोर्ट में सभी आरोपियों पर हत्या और सबूत मिटाने के संबंध में आरोप तय हुए।
विपिन ने गुरुवार को पत्रिका से चर्चा में कहा कि राजा की हत्या में गिरफ्तार आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमें जल्द न्याय की उम्मीद है। नवंबर में गवाही के लिए कोर्ट ने मुझे बुलाया है। वहीं वकील से मिलकर चार्जशीट की मांग करूंगा। केस से जुड़े सवालों के जवाब हम चार्जशीट में खोजेंगे। सोनम(Sonam Raghuvanshi) ने पांच परिवारों की जिंदगी तबाह की है। इसमें एक हमारा तो बाकी चार आरोपियों का परिवार है। आरोप लगाया कि सोनम ने ही राजा की हत्या के लिए चार आरोपियों को उकसाया है। विपिन का कहना है कि सोनम का परिवार मेघालय पुलिस पर सवाल उठाती रही है।
आरोप है कि उसके माता-पिता कह चुके हैं कि सोनम को फंसाया गया है। अब उसके माता-पिता गलत साबित हो गए। सोनम का भाई गोविंद भी कहता रहा कि सोनम का पक्ष सुनेंगे। विपिन ने कहा कि तुम्हारी लड़की के खिलाफ आरोप तय हो गए तो अब क्या कहना है। इन लोगों ने मेरा और मेरे माता-पिता का भरोसा जीता। बाद में राजा की हत्या कर दी।
