राजा रघुवंशी के भाई विपिन कोर्ट में देंगे गवाही, चार्जशीट लेने जाएंगे मेघालय

विपिन ने गुरुवार को पत्रिका से चर्चा में कहा कि राजा की हत्या में गिरफ्तार आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमें जल्द न्याय की उम्मीद है। नवंबर में गवाही के लिए कोर्ट ने मुझे बुलाया है। वहीं वकील से मिलकर चार्जशीट की मांग करूंगा। केस से जुड़े सवालों के जवाब हम चार्जशीट में खोजेंगे। सोनम(Sonam Raghuvanshi) ने पांच परिवारों की जिंदगी तबाह की है। इसमें एक हमारा तो बाकी चार आरोपियों का परिवार है। आरोप लगाया कि सोनम ने ही राजा की हत्या के लिए चार आरोपियों को उकसाया है। विपिन का कहना है कि सोनम का परिवार मेघालय पुलिस पर सवाल उठाती रही है।