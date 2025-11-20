DPR तैयार: सिंगल से डबल होगी ‘इंदौर-रतलाम रेल लाइन’, कनेक्ट होंगे गांव

रेलवे ने डिटेल इस्टीमेट मुंबई मुख्यालय से नई दिल्ली स्थित रेलवे बोर्ड को भेजी योजना पर फिलहाल रोक लगा दी है। रेलवे के अनुसार 116 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में अतिरिक्त रेल लाइन बिछाने पर 1762 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने थे। पूर्व की योजना में लक्ष्मीबाई नगर, फतेहाबाद स्टेशन को क्रॉस ओवर मानकर लाइन डालना थी, सिंहस्थ को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कहने पर रेल मंत्री अश्विनी कुमार ने पूरी योजना फिर से बनाने को कहा। नई योजना में लक्ष्मीबाई नगर व फतेहाबाद स्टेशन को सिंहस्थ को देखते हुए यात्रियों की संख्या के मान अनुसार बनाने को कहा।