DPR तैयार: सिंगल से डबल होगी ‘इंदौर-रतलाम रेल लाइन’, कनेक्ट होंगे गांव

MP Rail line: रेलवे बोर्ड ने इंदौर (लक्ष्मीबाई नगर) फतेहाबाद-रतलाम सिंगल रेल लाइन को डबल लाइन में बदलने के लिए पूर्व में भेजी योजना पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद नई योजना मांगी। पूर्व की डीपीआर 1762 करोड़ की थी, जो बढ़कर 1780 करोड़ की हो गई है। पश्चिम रेलवे ने इस डीपीआर की मंजूरी दी है और रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। रेलवे बोर्ड से मंजूरी के बाद टेंडर आदि की प्रक्रिया होगी व सिंहस्थ के पूर्व इसको निर्माण करना रेलवे के लिए प्रमुख चुनौती रहेगा।
रेलवे ने डिटेल इस्टीमेट मुंबई मुख्यालय से नई दिल्ली स्थित रेलवे बोर्ड को भेजी योजना पर फिलहाल रोक लगा दी है। रेलवे के अनुसार 116 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में अतिरिक्त रेल लाइन बिछाने पर 1762 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने थे। पूर्व की योजना में लक्ष्मीबाई नगर, फतेहाबाद स्टेशन को क्रॉस ओवर मानकर लाइन डालना थी, सिंहस्थ को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कहने पर रेल मंत्री अश्विनी कुमार ने पूरी योजना फिर से बनाने को कहा। नई योजना में लक्ष्मीबाई नगर व फतेहाबाद स्टेशन को सिंहस्थ को देखते हुए यात्रियों की संख्या के मान अनुसार बनाने को कहा।
सिंहस्थ के पूर्व कई कार्य रेलवे कर रही है। इसी के अंतर्गत इंदौर-रतलाम वाया फतेहाबाद दोहरीकरण डबलिंग योजना की नई डीपीआर भेजी गई है। सिंहस्थ के पूर्व सभी कार्य करना है। जल्दी इसकी मंजूरी मिल जाएगी, यह भरोसा है। - विनीत गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, (निर्माण) पश्चिम रेलवे, मुंबई
बोर्ड स्तर पर पहले ही इस कार्य को करने की औपचारिक सहमति बन चुकी थी। इसके बाद अब फिर से पूरी डीपीआर बनाकर देने को कहा गया है। फिलहाल यहां पर सिंगल लाइन सेक्शन है। इसके चलते कई बार डेमू-मेमू स्तर की ट्रेन को घंटों क्रॉसिंग के नाम पर रोकने की मजबूरी रेलवे की रहती है। इस सेक्शन पर नई ट्रेन चलाने की मंजूरी भी नहीं मिल पा रही है।
इंदौर-फतेहाबाद-रतलाम लाइन के आसपास पहले से काफी जमीन रेलवे के पास है। इस लाइन में पालिया, अजनोद, फतेहाबाद-चंद्रावतीगंज, बड़नगर, रूनीजा, प्रीतम नगर और नौगांवा जैसे स्टेशन हैं। रेल लाइन का निर्माण कार्य दिसंबर 2024 में शुरू होना था, लेकिन कई प्रकार की तकनीकी कमी के चलते नहीं हुआ।
