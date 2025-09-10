Patrika LogoSwitch to English

इंदौर से मुंबई का सफर अब और तेज, ‘तेजस स्पेशल ट्रेन’ के फेरे बढ़ाए, देखें शेड्यूल

Tejas Express Indore-Mumbai: ट्रेन से सफर करने वाले लाखों यात्रियों को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 10, 2025

tejas express
फोटो- सुरेश प्रभु एक्स अकाउंट

Tejas Express Indore-Mumbai: ट्रेन से सफर करने वाले लाखों यात्रियों को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा विशेष रूप से यात्रा की मांग को ध्यान में रखते हुए मुंबई सेंट्रल से इंदौर के मध्य चलने वाली मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए हैं।

30 सितंबर तक इस दिन चलेगी ट्रेन

मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल ट्रेन(Tejas Express Indore-Mumbai) का अंतिम फेरा 12 सितंबर 2025 तक निर्धारित है। अब यह 29 सितंबर 2025 तक मुंबई सेंट्रल से प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चलेगी। इंदौर-मुंबई सेंट्रल तेजस स्पेशल ट्रेन का अंतिम फेरा 13 सितंबर 2025 निर्धारित था। यह 30 सितंबर 2025 तक इंदौर से प्रति मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को चलेगी। ट्रेन पूर्व निर्धारित मार्ग, कोच कंपोजिशन दिन एवं ठहराव के साथ ही चलेगी। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

दिवाली पर मिलेगी कंफर्म सीट, चलेंगी तीन स्पेशल ट्रेन, देखें शेड्यूल
भोपाल
Diwali special train

आईआरसीटीसी पर बुकिंग

तेजस स्‍पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरिवली, वापी, सूरत, वडोदरा, दाहोद, रतलाम और उज्जैन स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी एवं थर्ड एसी कोच होंगे। ट्रेन टिकट बुकिंग पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।

21 जुलाई से शुरू हुई थी बुकिंग

ट्रेन संख्या 09085 एवं 09086 की बुकिंग 21 जुलाई से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ हुई। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

रेलवे ट्रैक मेंटनेंस के चलते कई ट्रेनें कैंसिल और डायवर्ट, देखें लिस्ट
भोपाल
Indian Railway Trains Schedule changed

10 Sept 2025 10:28 am

