6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

इंदौर को मिलेगी गंदे पानी से निजात, परियोजना में खर्च होंगे 1214 करोड़

Indore Waste Water : अर्बन चैलेंज फंड से सहायता, परियोजना को मिली हरी झंडी। डीपीआर बनते ही राज्य शासन से मंजूरी के लिए जाएगी फाइल। शहर की 40 बस्तियों में नलों से गंदा पानी आने की समस्या दूर होगी।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 06, 2026

Indore Waste Water

Indore Waste Water (इंदौर को मिलेगी गंदे पानी से निजात Photo Source- Patrika)

Indore News : देश के सबसे स्वच्छ और मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर की कई बस्तियों में ड्रेनेज की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त और जर्जर हो गई हैं, जिससे कई बार ड्रेनेज का गंदा और बदबूदार पानी नर्मदा में मिलकर नलों में आ जाता है। कुछ दिनों पहले भागीरथपुरा इलाका जिसका सबसे बड़े उदाहरण के रूप में सामने आ चुका है। हादसे के बाद नगर निगम अब शहर की 40 बस्तियों में 30 साल पुरानी ड्रेनेज की पाइप लाइन बदलने जा रहा है। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई जा रही है।

इस परियोजना के क्रियानव्यन के लिए निगम को अर्बन चैलेंज फंड से 302 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है। अब डीपीआर बनते ही मंजूरी के लिए राज्य शासन को भेजी जा रही है। इंदौर में ड्रेनेज और जल प्रदाय के कामों को लेकर निगम ने 1214.54 करोड़ रुपए की परियोजना बनाई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के विजन-2047 और शहर में बढ़ने वाली जनसंख्या को ध्यान में रखकर ये परियोजना बनी है।

परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 1214.54 करोड़

भारत सरकार द्वारा आयोजित अर्बन चैलेंज फंड की एपेक्स कमेटी की बैठक में इंदौर नगर निगम द्वारा प्रस्तुत जल प्रदाय एवं ड्रेनेज परियोजना का विस्तृत परीक्षण किया गया। कमेटी ने निगम की सभी प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वीकृत परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 1214.54 करोड़ रुपए में से 907.74 करोड़ रुपए की जल प्रदाय परियोजना और 305.80 करोड़ की ड्रेनेज परियोजनाएं शामिल हैं।

25% राशि केंद्र देगा, बाकि राज्य शासन और निगम जुटाएगा

अर्बन चैलेंज फंड के प्रावधानों के अनुसार कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत यानी लगभग 302.70 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगा। बाकी फंड राज्य शासन और निगम को जुटाना होगा।

शहरवासियों की दूर होगी गंदे पानी की समस्या

निगम जल यंत्रालय एवं ड्रेनेज विभाग के प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलू के अनुसार, शहर की गहन और पुरानी बस्तियों में ड्रेनेज की पाइप लाइन बदलने के साथ अन्य काम करने के लिए भारत सरकार ने 302.70 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। ये राशि काम की प्रोग्रेस के हिसाब से टुकड़ेटु कड़े में निगम को मिलेगी। इस राशि से शहर की 40 से ज्यादा बस्तियों में जर्जर और क्षतिग्रस्त हुई ड्रेनेज की पाइप लाइन को बदला जाएगा। फिलहाल, इसकी डीपीआर बनाई जा रही है।

गंदे पानी की समस्या से मिलेगी निजात

बताया जा रहा है कि, जैसे ही डीपीआर बनेगी वैसे ही राज्य शासन को भेजकर मंजूरी ली जाएगी और फिर टेंडर जारी किए जाएंगे। सालों पुरानी जर्जर और क्षतिग्रस्त ड्रेनेज लाइन के बदले से शहरवासियों को जहां राहत मिलेगी, वहीं गंदा पानी आने की समस्या भी दूर होगी।

धार्मिक कार्यक्रम और जुमे की नमाज को लेकर धार प्रशासन अलर्ट, साध्वी ऋतम्भरा पहुंचेगी भोजशाला

ये भी पढ़ें
Dhar Bhojshala

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 01:46 pm

Published on:

06 Aug 2026 01:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर को मिलेगी गंदे पानी से निजात, परियोजना में खर्च होंगे 1214 करोड़

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indore News: शादी तुड़वाने के लिए बनाई युवती की फेक इंस्टाग्राम आइडी, मंगेतर को भेजे मैसेज

indore crime news youth made fake instagram id to break marriage
इंदौर

नैक की अनिश्चितता के बीच रिसर्च की नई पहचान, डीएवीवी के पांच साल में 57 पेटेंट

datia news
इंदौर

Indore news: ‘बेडरोल’ को लेकर रेलवे का नया आदेश जारी, RAC यात्रियों को होगा बड़ा फायदा

Bedroll: यात्रियों को बड़ी राहत (Photo Source: AI Image)
इंदौर

दतिया उपचुनाव: हार के बाद भाजपा में मंथन का दौर, इंदौर में भी उठे संगठन में अवसर और नियुक्तियों पर सवाल

indore bjp organization review after datia bypoll results
इंदौर

Indore news: 1500 पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों की लगेगी ‘क्लास’, परखी जाएगी तकनीकी दक्षता

PWD Engineer: 1500 इंजीनियरों की होगी परीक्षा (Photo Source: AI Image)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.