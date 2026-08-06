इंदौर को मिलेगी गंदे पानी से निजात, परियोजना में खर्च होंगे 1214 करोड़

Indore News : देश के सबसे स्वच्छ और मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर की कई बस्तियों में ड्रेनेज की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त और जर्जर हो गई हैं, जिससे कई बार ड्रेनेज का गंदा और बदबूदार पानी नर्मदा में मिलकर नलों में आ जाता है। कुछ दिनों पहले भागीरथपुरा इलाका जिसका सबसे बड़े उदाहरण के रूप में सामने आ चुका है। हादसे के बाद नगर निगम अब शहर की 40 बस्तियों में 30 साल पुरानी ड्रेनेज की पाइप लाइन बदलने जा रहा है। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई जा रही है।