इंदौर

बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया, इंदौर में दो दिन ताबड़तोड़ बारिश का पूर्वानुमान

Indore Weather forecast: इंदौर में बारिश का मौसम, मौसम विभाग ने जताया दो दिन बारिश का पूर्वानुमान, नये सिस्टम के एक्टिव होने से होगी बारिश (Heavy Rain)

less than 1 minute read

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Sep 29, 2025

Heavy rain alert by IMD

Heavy rain alert by IMD

Indore Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी से बने सिस्टम के कारण दो दिनों से बारिश की स्थिति बनी हुई है। रविवार को शहर में अलग-अलग क्षेत्रों में पानी बरसा, जिससे तापमान में भी कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। रविवार को उज्जैन जिले से इसकी विदाई हो गई।

नये सिस्टम का असर अब तक

इंदौर जिले में अभी सिस्टम का असर है। इसलिए दो दिनों तक बारिश (Heavy Rain) की स्थिति रहेगी। इसके बाद विदाई हो सकती है। रविवार को सुबह से बादल छाए व बूंदाबांदी हुई। दिन में एक एमएम बारिश की गई।

जानें शहर का तापमान

अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा। मौसम में आद्रता 88 फीसदी रही। बादलों के कारण दृश्यता 4000 मीटर रही। 12 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी हवा भी चली।

mp news

Published on:

29 Sept 2025 11:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया, इंदौर में दो दिन ताबड़तोड़ बारिश का पूर्वानुमान

