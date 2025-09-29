बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया, इंदौर में दो दिन ताबड़तोड़ बारिश का पूर्वानुमान

Indore Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी से बने सिस्टम के कारण दो दिनों से बारिश की स्थिति बनी हुई है। रविवार को शहर में अलग-अलग क्षेत्रों में पानी बरसा, जिससे तापमान में भी कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। रविवार को उज्जैन जिले से इसकी विदाई हो गई।