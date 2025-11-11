इरफान ने नाम बदल फांसा, धर्म परिवर्तन का दबाव, रोजे रखने और बुर्का पहनने को कहता था ‘हैप्पी पंजाबी’

MP news: राजस्थानी युवती से बलात्कार और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में विजय नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर युवती से न सिर्फ दोस्ती की, बल्कि जॉब दिलाने का झांसा देकर बलात्कार भी किया। पीड़िता के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक-मानसिक शोषण करता रहा। उसे कलमा-आयतें पढ़ने को मजबूर करता। विरोध करने पर मारपीट कर सिगरेट से दागता। तंग आकर पीड़िता ने हिंदूवादी संगठन व पुलिस को आपबीती सुनाई। इस पर संगठन ने आरोपी को बहाने से बुलाकर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया।