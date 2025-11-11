Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इरफान ने नाम बदल फांसा, धर्म परिवर्तन का दबाव, रोजे रखने और बुर्का पहनने को कहता था ‘हैप्पी पंजाबी’

MP News: मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर युवती से न सिर्फ दोस्ती की, बल्कि जॉब दिलाने का झांसा देकर बलात्कार भी किया। पीड़िता के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक-मानसिक शोषण करता रहा...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 11, 2025

MP news

MP news: फोटो: पत्रिका

MP news: राजस्थानी युवती से बलात्कार और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में विजय नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर युवती से न सिर्फ दोस्ती की, बल्कि जॉब दिलाने का झांसा देकर बलात्कार भी किया। पीड़िता के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक-मानसिक शोषण करता रहा। उसे कलमा-आयतें पढ़ने को मजबूर करता। विरोध करने पर मारपीट कर सिगरेट से दागता। तंग आकर पीड़िता ने हिंदूवादी संगठन व पुलिस को आपबीती सुनाई। इस पर संगठन ने आरोपी को बहाने से बुलाकर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया।

पीड़िता राजस्थान की रहने वाली

टीआइ चंद्रकांत पटेल के मुताबिक राजस्थान निवासी पीड़िता की शिकायत पर आरोपी इरफान अली उर्फ हैप्पी पंजाबी निवासी देवास को गिरफ्तार किया है। सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। पीड़िता ने बताया कि 2 साल पहले वह एक कोर्स करने राजस्थान से आई थी।

पार्ट टाइम जॉब की तलाश के दौरान आरोपी से मुलाकात हुई। आरोपी ने जॉब दिलाने का झांसा देकर विजय नगर क्षेत्र के होटल में मिलने बुलाया। वहां कोल्ड्रिंक पीने को दी, जिसके बाद नशा हो गया। अगले दिन सुबह उठने पर पता चला कि आरोपी ने बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाए हैं। वह वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके बाद आरोपी किराये के कमरे में ले जाकर रेप करने लगा। इनकार करने पर वह मारपीट करने लगा।

आरोपी पर पहले से दर्जनभर केस

टीआइ पटेल ने बताया कि इरफान अली निवासी देवास के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 (2) (एम), 351 (3), 115 (2) व मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत सोमवार को केस दर्ज किया। प्रारंभिक जांच में आरोपी के खिलाफ देवास के थाने में 12 से अधिक अपराध दर्ज मिले हैं। उस पर पूर्व में जिलाबदर की कार्रवाई होने की बात पता चली है। वह ड्रग्स के धंधे से जुड़ा है या नहीं, इस संबंध में जांच कर रहे हैं।

टीम ने बायपास से दबोचा

टीआइ ने बताया कि इरफान अली पब, बार में काम करता है। टीम ने उसे बायपास से पकड़ा। उसे रिमांड पर लेकर केस से संबंधित सबूत एकत्रित करेंगे। अब तक की जांच में आरोपी के कई फोटो पुलिस को मिले हैं, जिनमें वह अलग-अलग रूप में दिखाई दे रहा है। उसकी विभिन्न गतिविधियों को पुलिस ने जांच में शामिल किया है।

केस दर्ज होने पर पता चला असली नाम

पीड़िता ने बताया कि वह बीते वर्ष ऑटो रिक्शा से आरोपी इरफान के साथ कहीं जा रही थी। उस दौरान आरोपी का ऑटो चालक से किसी बात पर विवाद हो गया। थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ तब पता चला कि हैप्पी पंजाबी का असली नाम इरफान अली है। इस पर उससे पूछा तो उसने मुसलमान होने की बात कही। पीड़िता इसके बाद घर लौट गई।

रोजे रखने, बुर्का पहनने को कहता

कुछ समय पूर्व पीड़िता वापसइंदौरआई तो आरोपी उसे ब्लैकमेल कर घर देवास ले गया। एक फ्लैट में रख बलात्कार किया। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो गर्भपात करवा दिया और धर्म परिवर्तन कर निकाह करने को कहने लगा। वह आयतें व कलमा याद करवाता। याद नहीं कर पाने पर मारपीट करता। रोजे रखने के साथ बुर्का पहनने को कहता। विरोध करने पर उसे सिगरेट से दागता। उसके साथ मारपीट करता।

ये भी पढ़ें

लाड़ली बहना और किसानों के खाते में आएंगे रुपए, देखें कैबिनेट के बड़े फैसले
भोपाल
dr mohan yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 09:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इरफान ने नाम बदल फांसा, धर्म परिवर्तन का दबाव, रोजे रखने और बुर्का पहनने को कहता था ‘हैप्पी पंजाबी’

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कमिश्नर की कड़ी कार्रवाई, कांग्रेस नेता को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया

Commissioner disqualifies Anwar Qadri for five years
इंदौर

तोड़े जाएंगे 186 मकान ! एमपी में तेजी से बनेंगी ‘मास्टर प्लान’ की सड़कें

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
इंदौर

अवैध खनन पर AI Satellite से निगरानी, किसानों के टॉयलेट देखकर भी भेज रहा ALERT, अधिकारियों का ठनका माथा

MP news AI False Alert of Illegal Mining in MP
इंदौर

गोवा-इंदौर स्लीपर बस में युवती से छेड़छाड़, ड्राइवर-कंडक्टर ने की अनसुनी तो मां को फोन किया फिर…

MP news
इंदौर

कैलाश ने कबूला; प्रदेश की सड़कें खराब, माफी मांगते हुए सही करने के लिए इतने दिन का टारगेट सेट किया

Kailash Vijayvargiya Confess
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.