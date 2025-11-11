इरफान ने नाम बदल फांसा, धर्म परिवर्तन का दबाव, रोजे रखने और बुर्का पहनने को कहता था ‘हैप्पी पंजाबी’

MP news: फोटो: पत्रिका
MP news: राजस्थानी युवती से बलात्कार और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में विजय नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर युवती से न सिर्फ दोस्ती की, बल्कि जॉब दिलाने का झांसा देकर बलात्कार भी किया। पीड़िता के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक-मानसिक शोषण करता रहा। उसे कलमा-आयतें पढ़ने को मजबूर करता। विरोध करने पर मारपीट कर सिगरेट से दागता। तंग आकर पीड़िता ने हिंदूवादी संगठन व पुलिस को आपबीती सुनाई। इस पर संगठन ने आरोपी को बहाने से बुलाकर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया।
टीआइ चंद्रकांत पटेल के मुताबिक राजस्थान निवासी पीड़िता की शिकायत पर आरोपी इरफान अली उर्फ हैप्पी पंजाबी निवासी देवास को गिरफ्तार किया है। सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। पीड़िता ने बताया कि 2 साल पहले वह एक कोर्स करने राजस्थान से आई थी।
पार्ट टाइम जॉब की तलाश के दौरान आरोपी से मुलाकात हुई। आरोपी ने जॉब दिलाने का झांसा देकर विजय नगर क्षेत्र के होटल में मिलने बुलाया। वहां कोल्ड्रिंक पीने को दी, जिसके बाद नशा हो गया। अगले दिन सुबह उठने पर पता चला कि आरोपी ने बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाए हैं। वह वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके बाद आरोपी किराये के कमरे में ले जाकर रेप करने लगा। इनकार करने पर वह मारपीट करने लगा।
टीआइ पटेल ने बताया कि इरफान अली निवासी देवास के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 (2) (एम), 351 (3), 115 (2) व मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत सोमवार को केस दर्ज किया। प्रारंभिक जांच में आरोपी के खिलाफ देवास के थाने में 12 से अधिक अपराध दर्ज मिले हैं। उस पर पूर्व में जिलाबदर की कार्रवाई होने की बात पता चली है। वह ड्रग्स के धंधे से जुड़ा है या नहीं, इस संबंध में जांच कर रहे हैं।
टीआइ ने बताया कि इरफान अली पब, बार में काम करता है। टीम ने उसे बायपास से पकड़ा। उसे रिमांड पर लेकर केस से संबंधित सबूत एकत्रित करेंगे। अब तक की जांच में आरोपी के कई फोटो पुलिस को मिले हैं, जिनमें वह अलग-अलग रूप में दिखाई दे रहा है। उसकी विभिन्न गतिविधियों को पुलिस ने जांच में शामिल किया है।
पीड़िता ने बताया कि वह बीते वर्ष ऑटो रिक्शा से आरोपी इरफान के साथ कहीं जा रही थी। उस दौरान आरोपी का ऑटो चालक से किसी बात पर विवाद हो गया। थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ तब पता चला कि हैप्पी पंजाबी का असली नाम इरफान अली है। इस पर उससे पूछा तो उसने मुसलमान होने की बात कही। पीड़िता इसके बाद घर लौट गई।
कुछ समय पूर्व पीड़िता वापसइंदौरआई तो आरोपी उसे ब्लैकमेल कर घर देवास ले गया। एक फ्लैट में रख बलात्कार किया। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो गर्भपात करवा दिया और धर्म परिवर्तन कर निकाह करने को कहने लगा। वह आयतें व कलमा याद करवाता। याद नहीं कर पाने पर मारपीट करता। रोजे रखने के साथ बुर्का पहनने को कहता। विरोध करने पर उसे सिगरेट से दागता। उसके साथ मारपीट करता।
