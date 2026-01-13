23वीं मौत के बाद इंदौर में आज से ‘जल सुनवाई’

बेटे के साथ भागीरथपुरा में रह रहे थे। बेटे मनोज ने बताया, उल्टी-दस्त होने पर 30 दिसंबर को वर्मा अस्पताल ले गए। जगह नहीं थी तो शैल्बी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 3 जनवरी को बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए। बॉम्बे हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है, अस्पताल लाने के क्रम में उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, तत्काल सीपीआर दिया और वेंटिलेटर पर रखा था। अब भी अस्पतालों में 39 मरीज हैं। 3 वेंटिलेटर पर हैं। इस बीच भोपाल में भी निगम की लापरवाही सामने आई है। नरेला और विवेकानंद कॉलोनी की पाइपलाइन में मरा हुआ चूहा मिला। खरगोन में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के कुएं में जानलेवा ई-कोलाई बैक्टीरिया मिला है।