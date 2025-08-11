11 अगस्त 2025,

इंदौर

चुनाव आयोग पर जीतू पटवारी का गंभीर आरोप, ‘सरकार के इशारे पर सब हो रहा, 13 अगस्त को सनसनीखेज खुलासा करेंगे’

Jeetu Patwari allegation on EC : जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 'इलेक्शन कमिशन मौजूदा सरकार के इशारे पर फैसले ले रही है।'

इंदौर

Faiz Mubarak

Aug 11, 2025

Jeetu Patwari allegation on EC
चुनाव आयोग पर जीतू पटवारी का गंभीर आरोप (Photo Source- Patrika)

Jeetu Patwari Allegation on EC :मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि, इलेक्शन कमिशन मौजूदा सरकार के इशारे पर फैसले ले रही है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस भी आगामी 13 अगस्त 2025 को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस सनसनीखेज खुलासे करेगी।

बता दें कि, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी एक दिन पहले अपने गृहनगर इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में आयोजित 'रक्षाबंधन उत्सव' में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि, 13 अगस्त को मध्य प्रदेश में हुई कथित गड़बड़ियों और चुनावी अनियमितताओं को लेकर चौंकाने वाला खुलासा करेंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान एक विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की जाएगी। प्रेजेंटेशन के जरिए बताया जाएगा कि, एमपी में हुए 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेशभर में कैसे 'वोट चोरी' किए गए।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठे सवाल

पटवारी ने आरोप लगाया कि, देश के लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था में 71 साल की यात्रा के बाद भी आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि, कई बार महसूस हुआ कि, चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर फैसले लेता है, जिससे चुनाव की कार्यप्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

जनता के भरोसे के साथ धोखा

पटवारी ने आरोप लगाया कि, अगर चुनाव आयोग का रवैय्या ऐसा ही रहा तो ये जनता के भरोसे के साथ धोखा होगा। चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से काम करे, लेकिन हालिया घटनाओं ने जनता के मन में संदेह पैदा कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी पहले ही देश के चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठा चुके हैं और अब आयोग को इस पर स्पष्ट स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर आयोग को चुप नहीं रहना चाहिए और जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

Updated on:

11 Aug 2025 11:41 am

Published on:

11 Aug 2025 11:39 am

