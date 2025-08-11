चुनाव आयोग पर जीतू पटवारी का गंभीर आरोप, ‘सरकार के इशारे पर सब हो रहा, 13 अगस्त को सनसनीखेज खुलासा करेंगे’

पटवारी ने आरोप लगाया कि, अगर चुनाव आयोग का रवैय्या ऐसा ही रहा तो ये जनता के भरोसे के साथ धोखा होगा। चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से काम करे, लेकिन हालिया घटनाओं ने जनता के मन में संदेह पैदा कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी पहले ही देश के चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठा चुके हैं और अब आयोग को इस पर स्पष्ट स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर आयोग को चुप नहीं रहना चाहिए और जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।