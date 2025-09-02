महाआर्यमन के साथ खजराना गणेश पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, MPCA अध्यक्ष पद का लिया आशीर्वाद

बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को एमपीसीए का अध्यक्ष चुन लिया गया है। हालही में इंदौर में MPCA की एजीएम में औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है। इस तरह महाआर्यमन के अध्यक्ष बनने पर अंतिम मुहर भी लग गई है। साथ ही साधारण सभा में नई कार्यकारिणी की घोषणा भी हो गई है।। महाआर्यमन सिंधिया के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। इंदौर में बड़ी संख्या में उन्हें बधाई देते बैनर पोस्टर लगाए गए हैं।