महाआर्यमन के साथ खजराना गणेश पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, MPCA अध्यक्ष पद का लिया आशीर्वाद

Mahaaryaman Reach Khajrana Ganesh Temple : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार सुबह एमपीसीए का चेयरमेन चुने जाने से पहले अपने बेटे महाआर्यमन सिंधिया को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित देश के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर दर्शन करने पहुंचे। प्राचीन खजराना गणेश मंदिर में ज्योतिराज सिंधिया और महाआर्यमन ने भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। मंदिर के पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा कराई।
ईपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम में अध्यक्ष पद के लिए महा आर्यमन सिंधिया के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष पद की घोषणा के बाद प्रेस कांफ्रेंस भी कर ली गई है। इसी पद पर निर्विरोध चुने गए महाआर्यमन घोषणा से पहले अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खजराना गणेश के दर्शन करने पहुंचे थे।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को एमपीसीए का अध्यक्ष चुन लिया गया है। हालही में इंदौर में MPCA की एजीएम में औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है। इस तरह महाआर्यमन के अध्यक्ष बनने पर अंतिम मुहर भी लग गई है। साथ ही साधारण सभा में नई कार्यकारिणी की घोषणा भी हो गई है।। महाआर्यमन सिंधिया के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। इंदौर में बड़ी संख्या में उन्हें बधाई देते बैनर पोस्टर लगाए गए हैं।