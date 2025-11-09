Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

एमपी के वरिष्ठ मंत्री का बड़ा बयान, बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा

Kailash Vijayvargiya- बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार में जीत का किया दावा, कहा परिणाम के बाद विदेश जाकर मुंह छुपाएंगे राहुल गांधी

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Nov 09, 2025

Kailash Vijayvargiya claims to win more than 160 seats in Bihar

Minister Kailash Vijayvargiya

Kailash Vijayvargiya- बिहार में पहले चरण में जबर्दस्त वोटिंग के बाद जहां अब दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं वहीं दोनों गठबंधनों के नेताओं के आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चरम पर चल रहा है। एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस गहगागहमी के बीच एमपी के एक वरिष्ठ मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की दुर्दशा पर भी तंज कसा है।

प्रदेश के केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर इंदौर में अहम बयान दिया। उन्होंने हर हाल में जीत का दावा करते हुए कहा कि वहां एनडीए की सरकार बनेगी। मेयर पुष्यमित्र भार्गव के साथ शनिवार को देर रात कैलाश विजयवर्गीय ने शहर की सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ताजा राजनैतिक हालातों पर पत्रकारों से बात की।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी को भी इन परिणामों का भान हो गया है इसलिए वे पचमढ़ी आए। उनको पता है कि बिहार में कांग्रेस हार रही है इसलिए पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया।

राहुल गांधी हार का बहाना ढूंढते रहते हैं

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने करारे हमले किए। उन्होंने कहा कि अब लोग उन्हें जरा भी गंभीरता से नहीं लेते। राहुल गांधी हार का बहाना ढूंढते रहते हैं जिससे उनके नेतृत्व पर सवाल नहीं उठें। वे वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देते हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का बड़ा फैसला, सरकार ने जारी किया आदेश
भोपाल
Big decision to provide 4 percent incentive to farmers in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 03:25 pm

Published on:

09 Nov 2025 03:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी के वरिष्ठ मंत्री का बड़ा बयान, बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए ‘टूटेंगे’ 42 मकान, 150 परिवार होंगे प्रभावित

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

एमपी में ‘सड़क चौड़ीकरण’ के लिए ली जाएगी जमीन, 1100 हेक्टेयर की पड़ेगी जरूरत

(सोर्स: सोशल मीडिया)
इंदौर

शाम को खरीदी नई कार, देर रात बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 का इलाज जारी

Indore Car Accident
इंदौर

एमपी में मस्जिद के पीछे बिना परमिशन के बना रहे थे मदरसा, चला बुलडोजर

indore
इंदौर

लव मैरिज में लफड़ा..दूल्हन ने दूल्हे को वरमाला की स्टेज से नीचे उतारा और फिर..

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.