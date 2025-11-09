एमपी के वरिष्ठ मंत्री का बड़ा बयान, बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा

Kailash Vijayvargiya- बिहार में पहले चरण में जबर्दस्त वोटिंग के बाद जहां अब दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं वहीं दोनों गठबंधनों के नेताओं के आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चरम पर चल रहा है। एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस गहगागहमी के बीच एमपी के एक वरिष्ठ मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की दुर्दशा पर भी तंज कसा है।