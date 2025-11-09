एमपी के वरिष्ठ मंत्री का बड़ा बयान, बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा

Minister Kailash Vijayvargiya
Kailash Vijayvargiya- बिहार में पहले चरण में जबर्दस्त वोटिंग के बाद जहां अब दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं वहीं दोनों गठबंधनों के नेताओं के आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चरम पर चल रहा है। एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस गहगागहमी के बीच एमपी के एक वरिष्ठ मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की दुर्दशा पर भी तंज कसा है।
प्रदेश के केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर इंदौर में अहम बयान दिया। उन्होंने हर हाल में जीत का दावा करते हुए कहा कि वहां एनडीए की सरकार बनेगी। मेयर पुष्यमित्र भार्गव के साथ शनिवार को देर रात कैलाश विजयवर्गीय ने शहर की सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ताजा राजनैतिक हालातों पर पत्रकारों से बात की।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी को भी इन परिणामों का भान हो गया है इसलिए वे पचमढ़ी आए। उनको पता है कि बिहार में कांग्रेस हार रही है इसलिए पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने करारे हमले किए। उन्होंने कहा कि अब लोग उन्हें जरा भी गंभीरता से नहीं लेते। राहुल गांधी हार का बहाना ढूंढते रहते हैं जिससे उनके नेतृत्व पर सवाल नहीं उठें। वे वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देते हैं।
