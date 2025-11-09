Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

एमपी में ‘सड़क चौड़ीकरण’ के लिए ली जाएगी जमीन, 1100 हेक्टेयर की पड़ेगी जरूरत

MP News: कॉरिडोर के लिए करीब 1100 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है, कुछ जमीन का अधिग्रहण हो गया और कार्य जारी है।

इंदौर

image

Astha Awasthi

Nov 09, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)

(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: एमपी में इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर में 75 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होना है, इसी महीने इसका टेंडर जारी होगा। जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही जारी है, लेकिन सीमांकन की दिक्कत से काम तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने भूमि का सीमांकन जल्द करने के लिए अफसरों से कहा है।

इसी महीने जारी होगा टेंडर

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान एमपीआइडीसी से जुड़े प्रोजेक्ट का मामला उठा था। शनिवार को कलेक्टर ने एमपीआइडीसी कार्यालय पहुंचकर समीक्षा बैठक ली।

एमपीआइडीसी के कार्यकारी निदेशक हिमांशु प्रजापति ने योजनाओं का प्रेजेंटेशन देते हुए बताया, इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर सिंहस्थ पूर्व अवधि में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि यह कॉरिडोर एबी रोड से उज्जैन की ओर जाने वाले यातायात को शहर में प्रवेश किए बिना डायवर्ट करने में सहायक होगा। इसमें 19 किमी लंबी और 75 मीटर चौड़ी सड़क बनना है, जिसका टेंडर इसी महीने जारी होगा।

1100 हेक्टेयर जमीन का होना है अधिग्रहण

कॉरिडोर के लिए करीब 1100 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है, कुछ जमीन का अधिग्रहण हो गया और कार्य जारी है। सीमांकन में देरी होने से अधिग्रहण प्रभावित हो रहा है। कलेक्टर ने अफसरों को सीमांकन को प्राथमिकता से करने के लिए कहा। विशेषकर 75 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का। कॉरिडोर में 2600 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है। पीथमपुर सेक्टर-7 के प्रकरणों पर चर्चा के दौरान भूमि सीमांकन एवं लैंड रिकॉर्ड अद्यतन में तीव्रता लाने का आग्रह किया गया तो कलेक्टर ने इसे लेकर भी निर्देशित किया। आइटी पार्क-3, आइटी पार्क-4 एवं प्लग-एंड-प्ले पार्क की भी समीक्षा की गई।

फोटो सोर्स: पत्रिका

