एमपी में ‘सड़क चौड़ीकरण’ के लिए ली जाएगी जमीन, 1100 हेक्टेयर की पड़ेगी जरूरत

कॉरिडोर के लिए करीब 1100 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है, कुछ जमीन का अधिग्रहण हो गया और कार्य जारी है। सीमांकन में देरी होने से अधिग्रहण प्रभावित हो रहा है। कलेक्टर ने अफसरों को सीमांकन को प्राथमिकता से करने के लिए कहा। विशेषकर 75 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का। कॉरिडोर में 2600 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है। पीथमपुर सेक्टर-7 के प्रकरणों पर चर्चा के दौरान भूमि सीमांकन एवं लैंड रिकॉर्ड अद्यतन में तीव्रता लाने का आग्रह किया गया तो कलेक्टर ने इसे लेकर भी निर्देशित किया। आइटी पार्क-3, आइटी पार्क-4 एवं प्लग-एंड-प्ले पार्क की भी समीक्षा की गई।