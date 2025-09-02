Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

MPCA चेयरमेन बने महाआर्यमन सिंधिया, नाम घोषित होते ही तोड़ा दादा और पिता का रिकॉर्ड

Mahaaryaman Scindia Became MPCA Chairman : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। महाआर्यमन सिंधिया एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष कहलाएंगे।

इंदौर

Faiz Mubarak

Sep 02, 2025

Mahaaryaman Scindia Became MPCA Chairman
MPCA चेयरमेन बने महाआर्यमन (Photo Source- Patrika Input)

Mahaaryaman Scindia Became MPCA Chairman : मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का नया चेयरमेन चुना जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। महाआर्यमन सिंधिया एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष कहलाएंगे। इस पद को संभालने के बाद उन्होंने अपने दादा स्व. माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं, महाआर्यमन के अध्यक्ष बनने पर सिंधिया परिवार के समर्थकों ने बड़ी संख्या में इंदौर में उन्हें बधाई देते बैनर पोस्टर लगाए हैं।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को एमपीसीए का अध्यक्ष चुना गया है। आज 2 सितंबर को इंदौर में एमपीसीए की एजीएम में इसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। महाआर्यमन के अध्यक्ष बनने पर अंतिम मुहर लग गई है। साथ ही, साधारण सभा में नई कार्यकारिणी की घोषणा होगी। महाआर्यमन सिंधिया के अध्यक्ष चुने जाने को लेकर सिंधिया समर्थकों में खुशी की लहर है।

तीसरी पीढ़ी को मिली कमान

MPCA चेयरमेन बने महाआर्यमन (Photo Source- Patrika Input)

आपको बता दें कि, क्रिकेट प्रशासन में सिंधिया परिवार का दशकों से दबदबा रहा है। सिंधिया परिवार का क्रिकेट की राजनीति से नाता तीन पीढ़ियों से है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया एमपीसीए की कमान संभाल चुके हैं। जबकि, महाआर्यमन से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस पद की कमान संभाल चुके हैं। ऐसे में अब युवा नेतृत्व को इसकी कमान सौंपी गई है।

महाआर्यमन बने सबसे युवा अध्यक्ष, दादा-पिता का रिकॉर्ड तोड़ा

महाआर्यमन सिंधिया 29 साल की उम्र में एमपीसीए के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने अपने दादा स्व. माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस मामले में पीछे छोड़ा है। अब तक एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष का रिकॉर्ड ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम था। लेकिन, ज्योतिरादित्य 35 साल की उम्र में अध्यक्ष बने थे। वहीं स्व. माधवराव सिंधिया ने 37 साल की आयु में पहली बार एमपीसीए के अध्यक्ष बने थे। गौरतलब है कि वर्तमान में महाआर्यमन सिंधिया जीडीसीए के उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश क्रिकेट प्रीमियर के चेयरमैन बने हैं।

Published on:

02 Sept 2025 12:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MPCA चेयरमेन बने महाआर्यमन सिंधिया, नाम घोषित होते ही तोड़ा दादा और पिता का रिकॉर्ड

