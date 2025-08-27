इंदौर-उज्जैन हाईवे पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर बाइक सवार पर पलटा ट्रक, दर्दनाक मौत

Major Accident :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत आने वाले सांवेर में स्थित इंदौर-उज्जैन हाईवे पर मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। सांवेर और धरमपुरी के बीच सिलोदा फांटे के समीप रात करीब 10.30 बजे एक ट्रक (क्रमांक एमपी 09 एचजे 8845) अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि, सड़क से गुजर रहा एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक के पलटते ही उसकी चपेट में सामने से आ रही बाइक फंस गई। बाइक सवार को बचने का मौका तक नहीं मिला और वह वाहन के नीचे दब गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही सांवेर थाना प्रभारी गिरिजाशंकर महोबिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। भारी मशक्कत के बाद ट्रक के नीचे दबे शव को बाहर निकाला गया। मृतक को सांवेर सरकारी अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम के लिए मच्र्युरी रूम में रखा है। पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसके पास से कोई दस्तावेज या पहचान पत्र नहीं मिला है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, हादसे की जानकारी मिलने पर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए थे।
पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रक चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाया, जिससे यह हादसा हुआ। हाईवे पर हुए इस हादसे ने एक बार फिर से भारी वाहनों की तेज रफ्तार और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।