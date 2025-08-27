Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर-उज्जैन हाईवे पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर बाइक सवार पर पलटा ट्रक, दर्दनाक मौत

Major Accident : सांवेर और धरमपुरी के बीच सिलोदा फांटे के पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के वक्त नजदीक से गुजर रहे बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

इंदौर

Faiz Mubarak

Aug 27, 2025

Major Accident
इंदौर-उज्जैन हाईवे पर बड़ा हादसा (Photo Source- Patrika Input)

Major Accident :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत आने वाले सांवेर में स्थित इंदौर-उज्जैन हाईवे पर मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। सांवेर और धरमपुरी के बीच सिलोदा फांटे के समीप रात करीब 10.30 बजे एक ट्रक (क्रमांक एमपी 09 एचजे 8845) अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि, सड़क से गुजर रहा एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक के पलटते ही उसकी चपेट में सामने से आ रही बाइक फंस गई। बाइक सवार को बचने का मौका तक नहीं मिला और वह वाहन के नीचे दब गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

ये भी पढ़ें

ड्रग तस्कर सीमा नाथ केस में बड़े खुलासे, घर में पाल रखे थे सांप पुलिस को आता देख छोड़ देती थी, संपत्ति होगी राजसात
इंदौर
Drug Smuggler Seema Nath Case

पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाला शव

सूचना मिलते ही सांवेर थाना प्रभारी गिरिजाशंकर महोबिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। भारी मशक्कत के बाद ट्रक के नीचे दबे शव को बाहर निकाला गया। मृतक को सांवेर सरकारी अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम के लिए मच्र्युरी रूम में रखा है। पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसके पास से कोई दस्तावेज या पहचान पत्र नहीं मिला है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, हादसे की जानकारी मिलने पर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए थे।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रक चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाया, जिससे यह हादसा हुआ। हाईवे पर हुए इस हादसे ने एक बार फिर से भारी वाहनों की तेज रफ्तार और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

आर्म्स डीलर के घर में आगजनी, पेट्रोल डालकर आग लगाते दिखे नकाबपोश, वारदात CCTV में कैद
कटनी
Katni News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 04:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर-उज्जैन हाईवे पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर बाइक सवार पर पलटा ट्रक, दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.