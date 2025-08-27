इंदौर-उज्जैन हाईवे पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर बाइक सवार पर पलटा ट्रक, दर्दनाक मौत

सूचना मिलते ही सांवेर थाना प्रभारी गिरिजाशंकर महोबिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। भारी मशक्कत के बाद ट्रक के नीचे दबे शव को बाहर निकाला गया। मृतक को सांवेर सरकारी अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम के लिए मच्र्युरी रूम में रखा है। पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसके पास से कोई दस्तावेज या पहचान पत्र नहीं मिला है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, हादसे की जानकारी मिलने पर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए थे।