15 दिन में चिकनी-सपाट हो जाएंगी एमपी के इस शहर की सड़कें, गड्ढों से मिलेगी मुक्ति

Indore- मध्यप्रदेश में इस बार मानसून मेहरबान रहा, बादल जमकर बरसे। अति बारिश के कारण सड़कें बह गईं, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए। कई रास्ते तो इतने बदहाल हो चुके हैं कुछ कदम दूर तक भी ठीक से नहीं चला जाता। प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर के भी यही हाल हैं। यहां खराब सड़कों के कारण लोग परेशान हैं। शहर के प्रमुख रास्तों पर पैचवर्क का काम चल भी रहा है लेकिन इसकी गति धीमी है। ऐसे में महापौर पुष्यमित्र भार्गव एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने देर रात शहर की प्रमुख सड़कों के पैचवर्क का जायजा लिया। इसके साथ ही निर्माण एजेंसियों, अधिकारियों को 15 दिन में शहर की सभी सड़कों की मरम्मत कर उन्हें चिकनी, सपाट बनाने की सख्त हिदायत दी।