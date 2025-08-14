मालवा मिल पुल हादसे पर बड़ा एक्शन, उप सहायक यंत्री की सेवा समाप्त, असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड

Malwa Mill Bridge Accident: सुरक्षा चूक से इंदौर में निर्माणाधीन मालवा मिल पुल से बाइक सवार युवक के 20 फीट गहरे नाले में गिरने से हुई मौत और काम की धीमी गति पर बुधवार को निगमायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने ब्रिज सेल सहायक यंत्री को सस्पेंड करने के साथ ही मस्टर उपयंत्री की सेवाएं समाप्त कर दी। साथ ही ब्रिज सेल प्रभारी अपर आयुक्त व कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ नोटिस दिया है।
रविवार रात मालवा मिल से पाटनीपुरा जाते समय बाइक सवार गोलू कुशवाहा बैरिकेड्स नहीं होने के कारण निर्माणधीन पुल से नाले में गिर गया था। उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद व्यापारियों ने निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया था। आरोप लगाया था कि 100 दिन में ब्रिज पूरा करने का दावा था, लेकिन वह अब तक अधूरा है। (MP News)
मामले में बुधवार को निगमायुक्त शिवम वर्मा ने संज्ञान लेते हुए ब्रिज सेल सहायक यंत्री खुमेश्वरी पांडे को सस्पेंड करने के साथ ही मस्टर उप यंत्री सिद्धांत मेहता की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए। काम का सुपरविजन नहीं होने व्यवस्थाएं नहीं कराने पर यह कार्रवाई हुई। साथ ही ब्रिज सेल प्रभारी अपर आयुक्त नरेंद्र नाथ पांडे और कार्यपालन यंत्री श्रीकांत काटे को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं, ठेकेदार पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। (MP News)
निगमायुक्त शिवम वर्मा ने पाया कि कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, जिससे हादसा हुआ। निगम किसी भी निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों से समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा। (MP News)