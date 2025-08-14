मालवा मिल पुल हादसे पर बड़ा एक्शन, उप सहायक यंत्री की सेवा समाप्त, असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड

मामले में बुधवार को निगमायुक्त शिवम वर्मा ने संज्ञान लेते हुए ब्रिज सेल सहायक यंत्री खुमेश्वरी पांडे को सस्पेंड करने के साथ ही मस्टर उप यंत्री सिद्धांत मेहता की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए। काम का सुपरविजन नहीं होने व्यवस्थाएं नहीं कराने पर यह कार्रवाई हुई। साथ ही ब्रिज सेल प्रभारी अपर आयुक्त नरेंद्र नाथ पांडे और कार्यपालन यंत्री श्रीकांत काटे को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं, ठेकेदार पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। (MP News)