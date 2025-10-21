एमपी के विख्यात हिंगोट युद्ध में कई घायल, सैंकड़ों लोगों ने बरसाए ‘आग के गोले’

Hingot- मध्यप्रदेश के विख्यात परंपरागत हिंगोट युद्ध में इस बार भी कई लोग घायल हो गए हैं। प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर के पास गौतमपुरा में मंगलवार को यह लड़ाई हुई जिसमें सैंकड़ों लोगों ने भाग लिया। गौतमपुरा के योद्धा तुर्रा दल और कलंगी के योद्धा रूणजी दल के रूप में युद्ध में शामिल हुए। दोनों दलों ने खूब अग्नि बाण चलाए। बारूद भरी हिंगोट एक-दूसरे पर फेंकी। करीब डेढ़ घंटे तक चले हिंगोट युद्ध को देखने हजारों लोग आ जुटे थे। हर साल दिवाली के दूसरे दिन पड़वा पर यह अनोखा युद्ध आयोजित किया जाता है।