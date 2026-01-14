हो गई घोषणा… 15 से 25 जनवरी के बीच नहीं चलेगी ट्रेन

मार्च 2026 में ट्रेन का संचालन होना है, इसी महीने सीएमआरएस की जूनियर टीम आकर दौरा करेगी। अफसरों के मुताबिक सिग्नलिंग एंड टेलीकम्यूनिकेशन र प्रणालियों के एकीकृत परीक्षण एवं कमिशनिंग कार्य वर्तमान में अंतिम चरण में है। ट्रायल रन भी चल रहा है व्यापक परीक्षण, सिग्नलिंग, बिजली प्रवाह आदि के काम के लिए 15 से 25 जनवरी तक संपूर्ण प्राथमिकता कॉरिडोर (गांधी नगर से सुपर कॉरिडोर-03 तक) पर राजस्व सेवाओं को निलंबित (मेगा ब्लॉक) करने का निर्णय लिया है। मेट्रो में अभी खिड़की से टिकट का वितरण हो रहा है।