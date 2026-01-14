14 जनवरी 2026,

बुधवार

इंदौर

हो गई घोषणा… 15 से 25 जनवरी के बीच नहीं चलेगी ट्रेन

Metro Project: ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन के लिए दिल्ली की टीम ने किया सर्वे ......

2 min read
इंदौर

image

Astha Awasthi

Jan 14, 2026

Metro Project

Metro Project (Photo Source - Patrika)

Metro Project:एमपी के इंदौर शहर में मेट्रो ट्रैक को पूरा करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। मेट्रो के संपूर्ण प्राथमिकता कॉरिडोर पर परीक्षण एवं कमिशनिंग कार्यों को पूरा करने के लिए 15 से 25 जनवरी 2026 तक मेगा ब्लॉक की घोषणा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने की है। 10 दिन तक मेट्रो ट्रेन का संचालन नहीं होगा। संपूर्ण प्राथमिकता कॉरिडोर (गांधी नगर से मालवीय नगर चौराहा (रेडिसन स्क्वायर) तक कुल 16 स्टेशन के शीघ्र संचालन को लेकर तैयारियां चल रही है।

चल रहा है ट्रायल रन

मार्च 2026 में ट्रेन का संचालन होना है, इसी महीने सीएमआरएस की जूनियर टीम आकर दौरा करेगी। अफसरों के मुताबिक सिग्नलिंग एंड टेलीकम्यूनिकेशन र प्रणालियों के एकीकृत परीक्षण एवं कमिशनिंग कार्य वर्तमान में अंतिम चरण में है। ट्रायल रन भी चल रहा है व्यापक परीक्षण, सिग्नलिंग, बिजली प्रवाह आदि के काम के लिए 15 से 25 जनवरी तक संपूर्ण प्राथमिकता कॉरिडोर (गांधी नगर से सुपर कॉरिडोर-03 तक) पर राजस्व सेवाओं को निलंबित (मेगा ब्लॉक) करने का निर्णय लिया है। मेट्रो में अभी खिड़की से टिकट का वितरण हो रहा है।

पहले तुर्किए की कंपनी को ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन का काम दिया था, लेकिन वह रद्द किया गया। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को यह काम दिया है। पूरा सिस्टम संचालित करने के लिए दिल्ली की टीम ने स्टेशन का दौरा कर सर्वे किया है, जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा।

अगले महीने से भोपाल में बदलाव

अधिकारियों के अनुसार, भोपाल में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राजधानी में यह सुविधा अगले 4 से 5 हफ्तों (यानी अगले महीने) के भीतर शुरू हो जाएगी। इसकी शुरुआत सुभाष नगर से एम्स तक के प्रायोरिटी कारिडोर पर की जा रही है, जहां पहले से ही मेट्रो का संचालन हो रहा है। वहीं, इंदौर में इस सिस्टम को पूरी तरह लागू होने में अभी 7 से 8 हफ्तों का समय लग सकता है।

Published on:

14 Jan 2026 10:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / हो गई घोषणा… 15 से 25 जनवरी के बीच नहीं चलेगी ट्रेन

