Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

एमपी हाईकोर्ट में सरकार का ‘बैक फुट’, कोर्ट ने शासन, चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसरों को किया तलब

MP High Court on SIR: राज्य निर्वाचन आयोग और मप्र नगर पालिका अधिनियम के नियमों में विरोधाभास से मतदाता सूची पर आपत्ति लेना हुआ मुश्किल, सुनवाई के दौरान बैक फुट पर सरकार ...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 27, 2025

MP High Court

MP High Court on SIR

MP High Court on SIR Rules: स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन (एसआइआर) के लिए बनाए गए नियमों को लेकर मप्र हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की युगलपीठ के समक्ष सरकार ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। कोर्ट में सरकार ने माना कि चुनाव और मतदाता सूची दोनों अलग-अलग प्रक्रिया है। इसके बाद कोर्ट ने सरकार, चुनाव आयोग सहित इंदौर के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कांग्रेस नेता दिलीप कौशल ने दायर की थी याचिका

अभिभाषक विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग और मप्र नगर पालिका अधिनियम के नियमों में विरोधाभास होने से मतदाता सूची पर आपत्ति लेना मुश्किल हो गया है। ऐसी ही परेशानी को लेकर कांग्रेस नेता दिलीप कौशल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई पर सरकार ने याचिका को गलत बताते हुए आपत्ति ली थी कि मतदाता सूची के आधार पर ही चुनाव होते हैं और चुनाव की प्रक्रिया को केवल चुनाव याचिका के द्वारा ही कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

सुनवाई के दौरान सरकार ने वापस ली अपनी आपत्ति

बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने अपनी आपत्ति वापस ले ली। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोर्ट के समक्ष रखे गए, जिसमें कहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम हर साल होता है और चुनाव पांच साल में एक बार, इसलिए दोनों अलग-अलग हैं। मतदाता सूची को चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने जारी किया नोटिस

कोर्ट को बताया गया कि निर्वाचन आयोग के वकील को याचिका की एडवांस कॉपी दे दी है। इसके बाद कोर्ट ने सरकार और मप्र मतदाता सूची पर आपत्ति लेना मुश्किल निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले में जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी।

ये भी पढ़ें

9 करोड़ के इंजेक्शन से बचेगी मासूम जिंदगी, 3 दिन में जुटाए 4 लाख, अब आपसे भी आस…
इंदौर
Indore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 10:13 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी हाईकोर्ट में सरकार का ‘बैक फुट’, कोर्ट ने शासन, चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसरों को किया तलब

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आखिर क्यों रुकी पलाश और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी…?

Smriti Mandhana palash muchchal
इंदौर

9 करोड़ के इंजेक्शन से बचेगी मासूम जिंदगी, 3 दिन में जुटाए 4 लाख, अब आपसे भी आस…

Indore
इंदौर

मुंबई में दिखा एमपी का जलवा, फिल्म ‘द पेंटिंग’ ने नेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीते दो-दो अवॉर्ड

National Film Festival Indore Director won two awards for his film the painting
इंदौर

जो बिना डॉ. की सलाह लेते हैं आयुर्वेदिक-होम्योपैथी मेडिसिन, उनके लिए जरूरी खबर

MP News Health Alert
Patrika Special News

महिला बीएलओ को आ रहे अनजान कॉल, फोन पर अश्लील बातें, कलेक्ट्रेट पहुंची शिकायतें

MP SIR pain of female BLO
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.