एमपी हाईकोर्ट में सरकार का ‘बैक फुट’, कोर्ट ने शासन, चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसरों को किया तलब

अभिभाषक विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग और मप्र नगर पालिका अधिनियम के नियमों में विरोधाभास होने से मतदाता सूची पर आपत्ति लेना मुश्किल हो गया है। ऐसी ही परेशानी को लेकर कांग्रेस नेता दिलीप कौशल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई पर सरकार ने याचिका को गलत बताते हुए आपत्ति ली थी कि मतदाता सूची के आधार पर ही चुनाव होते हैं और चुनाव की प्रक्रिया को केवल चुनाव याचिका के द्वारा ही कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।